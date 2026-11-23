職場智慧王！近日一名Threads網友發現，同事把湯匙與筷子放在辦公桌餐具筒，本來以為只是普通的餐具，沒想到真實用意竟是利用湯匙表面反射影像，觀察身後是否有人靠近。這項低調又實用的職場技巧在Threads曝光後吸引8.6萬人按讚，不少人直呼「這很高招欸」、「而且湯匙是廣角，你同事是生活智慧王吧」。
湯匙竟是職場「監視器」！同事桌上藏後視鏡 8.6萬人讚爆：這招太高明
原PO昨（22）日在Threads分享同事的辦公桌小物，直呼：「從同事哪裡學來的職場存活小技巧，你以為只是放一根湯匙在桌上？」透露對方會將一根湯匙和筷子一起放進餐具筒，藉由湯匙表面的反光，觀察身後是否有人靠近，原本以為只是一般餐具，仔細一看才發現另有用途。
貼文曝光後迅速引發共鳴，累計吸引8.6萬人按讚。許多上班族表示，平時也會在桌上放鏡子，除了確認頭髮、妝容是否整齊，也能透過反射畫面留意背後狀況，避免主管或同事突然出現在身後，相較於直接擺放鏡子，利用原本就會出現在辦公桌上的湯匙，外觀看起來更自然，也不容易引起注意。
也有人早就在桌面放上大面鏡子，甚至直接使用機車後照鏡或汽車後視鏡，光明正大地掛在辦公桌隔板上，甚至還在桌面貼上幽默標語「忍一時乳腺增生、退一步子宮肌瘤」，直接成為辦公室的嗆辣王，「我都光明正大」、「我同事們都直接掛那種圓形的凸面鏡欸，還有人買汽車那種後照鏡大大方方的掛在隔板上面」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO昨（22）日在Threads分享同事的辦公桌小物，直呼：「從同事哪裡學來的職場存活小技巧，你以為只是放一根湯匙在桌上？」透露對方會將一根湯匙和筷子一起放進餐具筒，藉由湯匙表面的反光，觀察身後是否有人靠近，原本以為只是一般餐具，仔細一看才發現另有用途。
貼文曝光後迅速引發共鳴，累計吸引8.6萬人按讚。許多上班族表示，平時也會在桌上放鏡子，除了確認頭髮、妝容是否整齊，也能透過反射畫面留意背後狀況，避免主管或同事突然出現在身後，相較於直接擺放鏡子，利用原本就會出現在辦公桌上的湯匙，外觀看起來更自然，也不容易引起注意。
也有人早就在桌面放上大面鏡子，甚至直接使用機車後照鏡或汽車後視鏡，光明正大地掛在辦公桌隔板上，甚至還在桌面貼上幽默標語「忍一時乳腺增生、退一步子宮肌瘤」，直接成為辦公室的嗆辣王，「我都光明正大」、「我同事們都直接掛那種圓形的凸面鏡欸，還有人買汽車那種後照鏡大大方方的掛在隔板上面」。