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▲曾鈴媛公開自己的傷勢還有驗傷單，她的身上布滿血痕或是瘀青。（圖／翻攝自曾鈴媛Threads@qlw72）

▲曾鈴媛是資歷超過10年的資深主播。（圖／翻攝自曾鈴媛FB）

三立新聞主播曾鈴媛今年3月與結婚近8年的前夫賴治群離婚，並於5月時發文公開婚變一事，昨（22）日她則再度於社群平台公開驗傷單，坦承過去7年長期遭受肢體暴力與精神折磨，更控訴離婚後仍遭前夫以工作威脅、扣留娘家嫁妝，讓她忍無可忍，痛批對方是「惡魔」，並怒斥：「寡廉鮮恥都快跟不上你惡毒的程度。」38歲的曾鈴媛與前台泥中國業務總經理賴治群育有一對兒女，今年5月雙方宣布因價值觀差異，已於3月結束婚姻。曾鈴媛昨日則在Threads發文，首度揭露婚變內幕，坦言過去7年為了維持家庭和諧，將前夫的肢體暴力、精神折磨與「煤氣燈效應」操作用笑容掩蓋，導致自己一度產生解離症狀並陷入自我傷害。她回憶，早在孩子未滿1歲時，自己僅因在私人臉書發文感謝父母、未點名公婆，竟遭前夫抓起撞向衣櫃並摔壞手機。直到去年11月17日，前婆婆發現她藏了一年多的驗傷單，非但沒有關心，反而冷言說道：「被打又怎樣，我兒子你選的，有什麼不能忍的」、「不要一副我們全家都對不起你的樣子」。這番話讓她徹底清醒，在歷經一年多的心理諮商後，決心打破沉默提出離婚。為確保兄妹不分離並維持友善父母原則，曾鈴媛在離婚協議中做出極大退讓，不僅放棄民法剩餘財產分配與名下車輛，贍養費也僅要求孩子相關費用。但她說自己的退讓卻換來夫家接連不斷的抹黑與施壓。曾鈴媛指出，離婚後前夫不僅在贍養費上百般刁難，嗆聲「小孩在我家我要扣錢」、「你去告我啊，我看你一個上班族拿什麼時間金錢跟我耗」，甚至針對她的職場工作威脅稱「我已跟你們公司高層聯繫」。此外，前婆婆更在孩子面前批評她是「很爛的人」，企圖挑撥親子關係，種種行徑令她感到相當錯愕。更令曾鈴媛心寒的是，前夫不僅否認家暴、狡辯「因為她有回手，所以叫互毆」，甚至將房產贈與文件當作談判籌碼，要求她必須先簽署房產贈與，才願意歸還鎖在保險櫃內那些原本就屬於她的東西。而當她拿回部分物品、看見金飾盒上寫著父親的名字時不禁落淚，直言親情是自己最後的底線。曾鈴媛透露，至今夫家仍以「沒找到」為藉口，未將娘家送給她的嫁妝全數歸還，讓她氣憤質問：「你到底留別人家父母給女兒的嫁妝要幹嘛？寡廉鮮恥都快跟不上你惡毒的程度。」而曾鈴媛的前夫尚未針對相關指控作出回應。許多粉絲則心疼曾鈴媛的遭遇，留言鼓勵她：「妳很棒，勇敢地為自己跟孩子找到出口的光」、「辛苦了！妳是個很棒的媽媽」、「抱抱妳，妳好勇敢」。