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「2026新社花海暨台中國際花毯節」昨（22）日圓滿落幕。活動期間吸引大批人潮湧入山城賞花，為維護園區整潔，台中市政府環保局於現場設置4處資源回收點，累計出動60名清潔人員及掃街車、灑水車等各式機具，共清運一般垃圾105公噸、資源回收物56公噸，並於活動結束後2小時內迅速恢復周邊環境，展現高效率的市容維護量能。環保局表示，本屆花毯節結合三麗鷗明星主角與花藝景觀，打造七大主題展區。為響應低碳環保與惜食減量，清潔隊員在活動期間積極宣導垃圾、資源回收及生熟廚餘分類，並鼓勵民眾自備環保餐具、減少使用一次性用品，讓遊客在漫步賞花之餘，也能減輕環境負擔。展期結束後，部分裝置與資材也將回歸在地社區，實踐「共享、循環、再生」的永續理念。針對場地維護細節，新社區清潔隊長梁敬德指出，園區內的回收物經過分類後皆能循環再利用，延續物命；此外，由於花海場地屬未鋪設硬鋪面的農地，清潔隊特別調派灑水車加強周邊道路及接駁總站的洗掃與抑塵作業，降低揚塵影響。環保局也於主展區、祥和停車場及東勢河濱公園增設流動廁所並派員駐點清潔，提供遊客清爽舒適的賞花體驗。環保局長吳盛忠表示，第一線清潔人員在大街小巷默默守護市容，是市民最安心的後盾。感謝全體環保同仁在花海期間的辛勞付出，發揮團隊合作與迅速應變的效能，共同擦亮台中的觀光與環境品質。