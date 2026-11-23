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2027年WBSC世界棒球12強賽最後一波資格賽即將在中國廣東中山點燃戰火，地主中國隊賽前卻先在熱身賽踢到鐵板，以1：3不敵世界排名第15的尼加拉瓜，讓外界對擁有主場優勢的中國能否突圍打上問號。本屆12強賽擴編至16支球隊，中山資格賽將由尼加拉瓜、捷克（世界第16）、中國（世界第18）與英國（世界第20）進行單循環賽「4搶2」，爭奪最後兩張正賽門票。尼加拉瓜目前已提前抵達中山展開訓練與熱身調整，首場熱身賽便以3：1擊敗中國，展現不錯的備戰狀態。尼加拉瓜總教練吉多（Sandor Guido）日前表示，雖然無法徵召所有美職體系球員，但陣中仍集結了12名曾征戰世界棒球經典賽（WBC）的戰將，加上團隊凝聚力佳，全隊目標非常明確，就是把尼加拉瓜史上首度送進12強會內賽。吉多強調，尼加拉瓜或許不是靠猛烈長打壓制對手的隊伍，但只要守備穩健、細節執行到位並靠投手群咬住戰局，就具備爭取前兩名的本錢；同時他也提醒全隊不能輕忽任何對手，因為這組4支隊伍實力相當接近，主場作戰的中國隊依舊不容小覷。世界排名第20的英國隊總教練馬塞利諾（Brad Marcelino）則指出，本屆陣容融合了經典賽經驗與剛在U23世界盃締造隊史最佳第八名的U23新秀潛力，在短短3場比賽的賽制下，「什麼事都有可能發生」，各隊都得等到真正站上球場交鋒才能見分曉。中山資格賽前兩名出線後，將與先前在巴塞隆納資格賽突圍的義大利、西班牙，以及憑排名直接取得資格的12支勁旅，包含日本、中華隊、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲與多明尼加會師2027年12強正賽，屆時台北與東京也將成為戰火焦點。