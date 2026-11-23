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▲吳嘉昌強調所有作業務必嚴格依照施工計畫進行，連續壁等地下結構作業更須落實三級品管。（圖／高市府捷運局提供）

▲吳嘉昌要求統包商做好交通維持措施，確保工程車輛進出及周邊民眾通行順暢安全。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運黃線YC03標Y18車站今（23）日舉行連續壁開挖祈福儀式，由捷運局長吳嘉昌率領局內同仁、專管監造顧問及統包商工信工程公司等施工團隊，共同祈求工程平安順利，並正式啟動連續壁首單元挖掘與澆築作業。繼澄清路沿線Y5、Y16及Y17站體連續壁陸續動工後，Y18站今也正式展開連續壁施工，象徵澄清湖路段全線4座地下車站全面邁入主體結構施工階段，展現施工團隊在兼顧安全與品質下，穩健推進黃線建設的決心。吳嘉昌強調，捷運是重大交通建設，所有作業務必嚴格依照施工計畫進行，連續壁等地下結構作業更須落實三級品管、各項施工規範及職業安全衛生規定，確保工程品質與施工安全。同時要求統包商做好交通維持措施，確保工程車輛進出及周邊民眾通行順暢安全。捷運局表示，Y18車站屬YC03標土建統包工程地下車站，位處苓雅與鳳山交界核心，緊鄰衛武營國家藝術文化中心及LaLaport高雄購物中心。未來將憑藉O10/Y18雙捷交會優勢，透過捷運聯合開發打造「衛武營藝術之丘」，落實TOD策略並整合旅館、辦公、住宅與商業機能，帶動東高雄藝文與商業共榮。此外，連續壁為地下車站主體結構首道關鍵工序，具備擋土、止水功能，為後續開挖及結構施作奠定穩固基礎，確保整體工程安全。捷運局進一步指出，因應澄清路沿線交通流量及周邊居民通行需求，施工期間將持續督導統包商落實交通維持計畫，妥善規劃施工圍籬、車道配置及交通導引措施，並視現場施工情形適時調整，降低施工對周邊交通及民眾生活之影響。同時提醒用路人行經施工路段時，應留意現場交通標誌及導引設施，減速慢行並配合交維人員指揮，共同維護道路通行安全。未來亦將持續責成專案管理及監造單位加強督導，兼顧工程進度、品質與周邊環境。黃線是健全大高雄捷運路網不可或缺的核心環節，將持續推動各站主體工程，在確保安全與品質的前提下，早日完成這條兼具便捷性與前瞻性的捷運路線，提供市民更優質的大眾運輸服務。