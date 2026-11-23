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輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳是否有機會重返公司，再度引發討論。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，黃仁勳目前已是「外部人士」，但也強調，輝達仍須釐清晶片交易是否涉及違規，以及公司內部究竟哪些層級需要負起責任。對此，財經粉專「Emmy追劇時間」胡采蘋提出美國微軟（Microsoft）過去遭反壟斷監督的案例，認為若黃仁勳回任，輝達未來不排除面臨更嚴格的政府監督。胡采蘋指出，貝森特鬆口承認黃仁勳符合外部人士的條件，是這起事件發展以來，首次讓外界看到黃仁勳可能回鍋的討論空間。不過，她認為，黃仁勳若要重新掌舵，恐怕仍須先面對美國政府對輝達的監管要求。根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）11月22日播出的《Face the Nation》專訪，美國財政部長貝森特針對川普已公開支持黃仁勳回任，是否認為黃仁勳重新掌舵是好主意？貝森特回應，黃仁勳現在已經是外部人士，但隨後強調，當前應先查明輝達內部究竟是哪個層級的人員知悉相關交易，從基層、中階管理層到最高主管，都必須釐清責任歸屬。他並未直接表態支持黃仁勳回任，而是認為應先確認違規問題究竟出在哪裡。貝森特也指出，美國政府已與輝達臨時管理團隊、董事會主要成員及律師聯繫，但截至專訪當時，行政部門仍未取得所需答案。他希望輝達董事會盡快完成調查，釐清公司是否存在系統性的法遵問題。胡采蘋進一步以2002年美國司法部對微軟提出的反壟斷訴訟為例。當時微軟與美國政府及多州達成和解，法院透過最終判決設立技術委員會，協助監督微軟是否遵守和解條件。根據美國司法部公開資料，該技術委員會由3名具備軟體設計及程式專業的成員組成，經法院任命後負責協助執行和解判決，監督範圍包括軟體產品、程式碼及公司內部相關計畫，也能訪談微軟員工。胡采蘋指出，這套監督機制持續長達約10年，才逐步退場，她認為，輝達目前在全球AI晶片產業具有重要地位，若美國政府認為企業營運涉及國家安全及出口管制風險，未來不排除參考類似模式，要求企業接受更嚴格的外部監督。胡采蘋也提到，輝達董事會已宣布成立國家安全委員會，在美國政府持續追查晶片流向的情況下，企業治理及內部監督機制將成為後續關注焦點。另一方面，英國《金融時報》日前調查指出，與黃仁勳有私人關係的新加坡Megaspeed前高階主管黃樂（Alice Huang），所涉及的企業網絡與中國遊戲業者、柬埔寨太子集團相關人士及多家企業有所交集，部分知情人士指稱，太子集團相關人士胡小偉可能參與輝達晶片轉運中國的環節。胡采蘋表示，即使黃仁勳有機會重新回到輝達，相關企業網絡及晶片流向問題仍有必要徹底調查，讓黃仁勳及公司治理團隊充分了解潛在風險。她認為，美國政府對輝達加強監督有其必要性，後續關鍵仍在於調查結果，以及公司能否建立足以回應國安疑慮的法遵制度。