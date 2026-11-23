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每逢考季，除了考生全力衝刺，家長們也忙著準備各式祈福小物，希望為孩子討個好彩頭。台灣經典零食品牌喜年來攜手臺北市立成功高中，推出充滿考運祝福的「金牛角 × 成功高中」聯名包裝，巧妙結合「金榜題名，成功高中ㄓㄨㄥˋ！」的趣味諧音，將考生熟悉的准考證、文曲星祈福意象及青春校園元素融入包裝設計。喜年來金牛角持續突破經典玉米點心的既有印象，以獨家噴霧技術開發創新可可系列，透過細緻噴霧工法，讓香濃可可風味均勻附著於酥脆的金牛角餅體，創造不同於傳統口味的全新味覺體驗。此次與成功高中聯名，更巧妙連結產品與校園特色。成功高中學生經典的「白衣黑褲」制服形象，恰好與可可系列的深色視覺形成呼應，讓產品口味與校園記憶產生有趣連結。包裝搭配象徵智慧與希望的藍色元素，融合成功高中的校園精神，打造兼具品牌創新與學校特色的專屬聯名設計。除了產品創新，此次聯名包裝更融入豐富的考運祝福與校園文化。包裝以文曲星祈福意象為靈感，結合「滿分！」、「金好運！」等考運吉祥話，更將考生熟悉的准考證融入設計，透過充滿巧思的視覺細節，傳遞對所有考生金榜題名的美好祝願。其中，「成功正領航」更呼應成功高中教育發展計畫中「全球視野，成功領航」的發展願景，不僅象徵學校對學生拓展國際視野、勇於探索未來的期許，也讓聯名包裝從考季祈福延伸至教育精神的傳遞，為考生帶來更深一層的鼓勵。此次聯名在成功高中及校友會的大力支持與協助下順利促成，透過學生親自參與設計，不僅展現年輕世代的創意能量，也讓品牌聯名增添更深一層的教育意義與情感連結。對許多考生與家長而言，考前的一句加油、一份祝福，都能成為面對挑戰的暖心力量。喜年來希望透過此次與成功高中的跨界合作，將「成功」的美好寓意融入日常生活。「吹響金牛角，試試都成功！」喜年來以創新可可風味與充滿祝福的聯名包裝，陪伴考生努力的每一刻，也祝福所有學子金榜題名，朝心中的理想勇敢前進。