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壽司郎漲價！6款鮭魚變貴10元、最貴海膽160元 平均漲幅約19.7%

▲台灣壽司郎新增24道商品，常態菜單擴充至逾200道。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

▲壽司郎漲價，21款菜單調整價格，一表看懂。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

壽司郎全新菜單升級！24道常態新品與「日本名物」接力登場

▲壽司郎引進日本在地名物，台灣人免出國就吃得到。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

台灣壽司郎漲價了！因應近年原物料、物流及人力成本持續攀升，官方宣布21款商品調漲，國人最愛的「鮭魚」系列多達6款菜單變貴10元來到50元、最貴的頂級食材「北海道產極上海膽」從150元漲至160元，平均漲幅約19.7%。《NOWNEWS今日新聞》整理全新升級菜單、兵庫縣名店「猿でもわかるわ」監修「潮豚骨拉麵 UMI」新品一次掌握。◾️台灣人最愛的鮭魚系列，這次共有6款商品調漲10元（從40元漲至50元，漲幅25%），包含：鮭魚、鮭魚（迷你醋飯）、炙燒起司鮭魚、蘿蔔泥炙烤鮭魚肚、炙燒明太子鮭魚。另外，「炙烤鹽味生鮭」則從60元調漲至70元。◾️干貝愛好者常點的「日本產貝柱」與「醬烤日本產貝柱」皆從80元漲至90元；頂級「北海道產極上海膽」則由150元微調至160元。甜點部分，「哈蜜瓜雪花冰」與「芒果雪花冰」也同步調漲10元、來到120元。◾️本次調幅最高的是「鐵火卷」，一口氣從40元調漲至60元，漲幅高達50%；而「天婦羅綜合拼盤（南瓜）」也從80元漲至100元（漲幅25%）。官方強調，更新後的常態菜單仍提供30元起的多元價格帶，其中30元商品10道、40元商品69道、50元商品40道，50元以下商品合計119道，讓消費者能依照不同預算與喜好選擇餐點。台灣壽司郎將持續秉持「美味壽司，肚子飽飽；美味壽司，幸福滿滿」的品牌精神，透過食材選用、商品研發與豐富的菜單選擇，讓消費者在不同的用餐時刻，都能享受壽司帶來的美味與滿足。為了讓菜色更豐富，壽司郎自10月底起陸續導入新版常態菜單，新增24道商品，總數擴充至超過200道。新品亮點包含：「炙燒奶油生鮭魚」50元、「泰式酸辣醃漬生鮭魚」70元、「明太子花枝」50元等。緊接著在11月25日起，壽司郎將推出期間限定的「日本在地名物」主題活動，集結日本青森、三陸、九州與愛媛等地的特色海鮮：◾️：主推「青森縣產鱒鮭2吃」100元、「三陸產紅娘魚天婦羅」30元、「海帶芽塔塔醬酥炸真鱈」40元以及「九州產丁香魚」60元等。◾️：引進由日本兵庫縣名店「猿でもわかるわ」監修的「潮豚骨拉麵 UMI」125元，以濃郁豚骨與魚介高湯打造特色湯頭。◾️：餐後推薦品嚐「愛媛蜜柑與椪柑的卡達拉娜」80元，融合柑橘果香與香草豆莢的細緻口感。