我是廣告 請繼續往下閱讀

台中山城居民期盼多年的交通大動脈正式啟動。「東勢－豐原生活圈快速道路」東勢至石岡段今(23)日舉行通車祈福典禮，由市長盧秀燕、內政部長劉世芳及立法院副院長江啟臣共同見證。本次通車路段全長約5.5公里，不僅打通東勢對外聯絡的「山城生命救援線」，全線預計於118年完工後，更可望分擔台3線約45%車流，大幅縮短山城往返市區的通勤時間。盧秀燕表示，東豐快速道路總經費高達約200億元，是她上任8年來造價最高的道路，更是兌現山城鄉親的承諾。她回憶，108年上任前該計畫因環評遭撤銷而受阻，市府隨即重組推動小組，歷經兩年重跑流程與重辦環評，並於111年10月在中央經費尚未到位前毅然先行復工。她特別感謝立法院副院長江啟臣持續向中央爭取，促成時任行政院長蘇貞昌於112年初拍板中央補助一半經費，大幅減輕市庫負擔。內政部長劉世芳致詞時肯定台中市政府及建設團隊多年來的努力，克服計畫重啟與工程施作的諸多難題，展現中央與地方攜手合作的成果，為山城居民打造更安全、便捷的交通環境。立法院副院長江啟臣則指出，東豐快不僅改善東勢、石岡及豐原一帶交通，更肩負緊急救災、產業運輸及觀光發展的關鍵功能，期盼全線完工後進一步串聯山城生活圈。台中市建設局長陳大田說，東豐快速道路主計畫全長9.6公里，共分5個標段。此次通車的第三至五標（東勢至石岡段）經由石岡銜接已完工的新東豐大橋，再接入東關路（台8線），歷經約4年施工順利完成階段性通車；通車前11月7日舉辦的「東豐快路跑嘉年華」，更吸引近5,000名跑者搶先體驗，用雙腳見證歷史時刻。建設局指出，主線最後一標「第二標—石岡金星九房段工程」已於今年9月開工，代表東豐快全面進入施工階段，預計118年全線完工通車，逐步打通山城交通「任督二脈」。未來工程也將留設橋下平面道路供地方通行並重建自行車橋，全面補齊大台中高速路網。