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▲《GTA 6》中，有高度還原現實生活特斯拉的電動車輛。（圖／Shiftr YT頻道）

偷電動車觸發AI防盜 自動導航警局還一路嘲諷玩家

GTA虛構車廠致敬現實車款 Ferrari、BMW全都有

《俠盜獵車手6》（GTA 6）上市後，玩家持續在遊戲中挖掘各種隱藏細節，近期更有玩家發現，偷走特定車輛後，竟可能觸發特殊防盜機制，例如仿造現實車商特斯拉的電動車輛，不僅會自動接管駕駛，甚至一路將玩家送往警局，讓原本想偷車逃跑的玩家直接自投羅網，意外成為遊戲中相當有趣的隱藏彩蛋。玩家平時在《GTA 6》中偷車，除了得注意警方追捕，也得留意車輛本身的防盜功能，部分車輛具有追蹤器，偷車後可能將位置回報警方，讓玩家即使成功開走車輛，仍可能因為追蹤系統遭到警方鎖定，不過這次發現的特殊情況更加誇張，車輛會直接接管駕駛，將偷車賊送往警局。有玩家分享在路邊偷了一台仿造現實世界特斯拉的電動車後，車上AI系統立刻表明「偵測到竊盜行為」，並主動搜尋最近的警察局，透過自動駕駛帶玩家投案，過程中AI系統還會不斷嘲諷玩家，例如「請享受本次自動駕駛服務，若滿意可以前往官網」等。玩家雖然可以在途中打破玻璃逃出，但還是會被通報犯罪行為，若玩家想體驗在《GTA 6》偷電動車的彩蛋，主線劇情需要先玩到第三章，解鎖「鑰匙複製器」，可以偷有晶片鎖的車才行。值得注意的是，《GTA》系列一直以來都沒有直接採用現實汽車品牌，而是透過虛構車廠、車款名稱與外型設計，致敬真實世界的汽車，例如遊戲中的 Vapid，主要參考福特（Ford）車款；Declasse 則對應雪佛蘭（Chevrolet）；Bravado 的設計也經常讓玩家聯想到 Dodge，而 Grotti、Pegassi 等品牌則分別帶有 Ferrari、Lamborghini 的風格。這樣的設計在《GTA 6》同樣延續，玩家能在遊戲中看到不少熟悉的車款輪廓，包括 Nissan Skyline、BMW、Mercedes-Benz、Ferrari、Lamborghini 等現實車種的影子，但遊戲內仍使用自創品牌與名稱，避免直接使用真實車廠商標。也讓玩家在探索地圖、偷車或參加街頭競速時，經常能從車輛外型辨認出現實中的原型。