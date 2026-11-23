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台灣證券交易所宣布，自明（24）日起，信用交易擔保維持率最低標準由130％調降至120％，投資人信用帳戶收盤後計算的整戶擔保維持率低於120％，才會收到追繳通知，並須於通知送達日起2個營業日內補繳差額。至於11月24日前已因維持率低於130％收到追繳通知者，證交所也宣布一律取消追繳紀錄，不處分擔保品。證交所表示，這次調整是因應近期股市變化，希望減輕投資人短期籌措補繳資金的壓力，已召集證券商研商並取得共識。不過，考量券商系統調整需要時間，因此訂於11月24日正式實施。證交所說明，11月24日前，擔保維持率低於130％且已收到追繳通知的投資人，追繳紀錄一律取消，證券商也不會處分擔保品，投資人仍可透過受託買賣方式，自行了結融資融券部位。另外，原訂11月23日應通知投資人補繳差額的案件，原則上不必再行通知；但若券商尚未完成系統調整，11月23日仍可依原規定辦理通知，11月24日起則須改依新制執行。除了調降追繳門檻，證交所也重申，投資人若有補繳融資自備款或融券保證金差額的需求，只要是具有市場流動性、且能被客觀合理評價的其他擔保品，經證券商同意後，都可以作為抵繳擔保品。