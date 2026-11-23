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研究所「讀物理系CP值超高」！台積電員工也推薦

▲一名台積電員工以自身經歷提出看法，認為頂大物理系研究所是高CP值選擇。（圖／取自unsplash）

畢業不怕沒工作！讀物理系出路超廣：台積電、外商都能進

▲該名網友透露，頂大物理所保底能進入台積電產線，表現優異者更有機會爭取研發職缺，甚至有人轉往外商、設備商與系統發展。（示意圖／記者許家禎攝）

頂大物理所高CP值「是公開的秘密」！過來人

揭最大挑戰：想混學歷恐踢鐵板

大學科系選擇往往影響未來職涯發展，不少學生將電機、資工等熱門科系視為進入科技業的首選，不過其實還有一個「高CP值科系」值得考慮。，引發一票人急勸低調「這是公開的秘密」。一名網友在近日Dcard以「其實頂大物理所CP值蠻高的」為題發文，表示自己有頂大物理碩士學歷，目前正在台積電工作，坦言地名大學前幾名，或中字輩系牌前30%皆有機會推甄上頂大物理所正取、備取，「不是說保證會上，經歷、專題什麼的一定會有影響，但跟競爭激烈的電資熱門組別相比，我真的覺得物理所是一個值得嘗試的選項。」他提到若以考試方式考上物理所，一般人第一反應都是「很難考吧！」但以台大物理為例，去年錄取率24%、前年為34%，相較錄取率更低的電資所，錄取機會增加不少。至於課程方面也不用太過擔憂，雖然必修課名看似恐怖，但大部分老師沒有刁難學生，只要認真讀書、練習作業，通常都能順利通過，還有可能拿到不錯的成績。至於進了頂大物理所有什麼好處呢？，「你能接觸到這些課程、老師跟研究資源，我就覺得很值得。說白了，你不用在研究所入學的那一刻，就把自己未來的人生全部綁死在物理上。」找工作方面更是不用說的路途廣，他坦言常聽聞別人說「物理系畢業能幹嘛，或是物理什麼都學一點，結果什麼技能都不會」，但目前近年觀察情況並非如此，雖然需要相應的專業能力，但對於不排斥物理的學生來說，可說是兼顧研究與出路的首選科系。貼文曝光後，瞬間引來不少人認同留言，「這應該是公開的秘密」、「別說出來，可以小聲點嗎」、「進入頂大物理以後，電資學院相關的硬體課都會是你的資源，光是這點CP值就超高了」、「如果未來打算走半導體相關產業，結論還真是這樣，物理所CP真的超高，研究所非常好考，出路也不會跟電機固態組差到哪」。不過亦有人提不同看法，認為