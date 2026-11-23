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在非洲救助逾2萬名孩童的阿彌陀佛關懷中心（Amitofo Care Centre，簡稱ACC），年底將展開「行願非洲．感恩之旅」慈善巡演，21名來自馬達加斯加的院童將於12月25日在台中市中山堂登台。台中市政府今（23）日舉辦宣傳記者會，副秘書長林谷隆代表出席，邀請市民透過歌舞、鼓樂與音樂劇，感受孩子們的生命韌性與感恩之心。林谷隆表示，ACC深耕非洲超過20年，服務遍及6個國家，今年特別由馬達加斯加院區的孩子來台演出。此次巡演推出全新原創音樂劇《家是家》，融合20週年紀錄片《非常》的片段，從孩子們的視角呈現成長歷程與心聲，讓台灣觀眾看見ACC長期在非洲推動教育、生活照顧及文化交流的成果。林谷隆指出，無論在非洲或台灣，每個孩子都需要被看見與支持。台中市政府長期重視兒少多元學習與適性發展，透過青少年福利服務中心、友善青少年據點、守護家庭小衛星及弱勢兒少課後照顧據點等資源，協助孩子探索自我、建立自信並提升社會參與力，打造友善的成長環境。社會局表示，這場演出不僅是藝術展演，更是一場跨越國界的生命教育，歡迎市民朋友於12月25日走進中山堂，以行動支持公益，見證孩子們在舞台上綻放的希望。