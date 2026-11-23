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▲《市場裡的女鬼》結合神怪、殭屍等靈異元素，探究受暴婦女的救贖。（圖／靳家驊提供）

華語影視最大投資媒合平台「金馬創投會議」，11月19日舉行閉幕暨頒獎典禮，頒發包括「百萬首獎」在內的14項大獎，總獎金高達700萬。曾以《小曉》入圍第60屆金馬獎七項大獎的導演靳家驊新作《市場裡的女鬼》，榮獲「臺北文創劇作獎」肯定，獲頒50萬元獎金。創辦於2007年的金馬創投會議今年邁入第20年，已成為帶動華語影視產業內容開發、跨國資金媒合、與人才孵化的「核心引擎」。今年共有59件電影及劇集企劃入選，其中38件為全新電影企劃（FPP）、10件為拍攝中或後製階段作品（WIP），另有11件劇集企劃59件企劃題材新穎多元，不少創作者更是不約而同地聚焦女性敘事，《市場裡的女鬼》就是其中之一。《市場裡的女鬼》由靳家驊編劇、執導，王小茵監製，取材自民間志怪傳說，結合神怪、殭屍與靈異元素，透過女主角死而復生所牽引出的一連串際遇，探討傳統女性在家庭與勞動中的沉重負擔和犧牲，以及男女之間的「有毒關係」。獲知得獎之後，靳家驊導演坦言自己既驚訝又感動，「非常感謝臺北文創基金會提供這個機會，這是《市場裡的女鬼》第一次被看見的機會。我們會用力接住這個獎項所給予的能量，在電影後製與行銷宣傳階段持續努力，讓作品被更多人看見，也將電影中的善念傳遞出去。」《市場裡的女鬼》目前已完成拍攝，正進行後期製作，預計於2027年第三季上映。「類型電影的魅力，不僅在於感官刺激，更在於如何透過出人意表的故事，映照真實的人性與社會處境。」臺北文創總經理劉麗惠表示，台灣恐怖電影近年逐漸發展出成熟的觀眾市場，但如何在類型框架中尋求創新，仍是影視創作者的重要課題。「《市場裡的女鬼》巧妙融合志怪傳說與港式殭屍電影的奇詭元素，從女性視角重新審視家庭關係、性別價值觀與人性選擇，在驚悚之餘，更蘊含對世代觀念與女性創傷的深刻思考。」演員表現同樣令人期待，舞蹈家許芳宜飾演一心援助家暴婦女的「梅姨」，以充滿儀式感和魔性魅力的肢體語言，將這位神秘女子不拘世俗眼光、以自己的方式守護受苦女性的獨特風骨演譯得入木三分。溫貞菱更是卸下一貫的知性形象，飾演原本對丈夫家暴認份吞忍的小吃攤主，在死而復生並逐漸腐化的殭屍狀態下，仍執著維繫家庭與日常秩序；柯震東則一改叛逆桀傲，演繹外表懦弱、內心扭曲又好賭酗酒的家暴男，兩人均有突破以往的演技表現。臺北文創在2014年首開企業型基金會投入編劇人才培育先例，連續13年於金馬創投會議設立「臺北文創劇作獎」，實質鼓勵優質的華語原創劇本，支持劇作人才培力，歷年得獎作品都在國內外影展獲得諸多肯定。包括沈可尚導演首部劇情長片、入圍第62屆(2025年)金馬獎最佳新導演、最佳男女主角等七項大獎的《深度安靜》；林依晨生涯首部監製電影《失明》；新銳導演劉慧伶編導，2024年在捷克卡羅維瓦利國際影展展獲最佳導演獎的《刺心切骨》；金鐘導演蘇奕瑄首部劇情長片《青春並不溫柔》；張書瑋執導台灣首部以「拉力賽」為背景的電影《我和我的賽車老爸》；張作驥導演獲得2021亞洲電影節最佳影片獎的《那個我最親愛的陌生人》；和趙德胤執導，勇奪2016威尼斯影展「國際影評週最佳影片」的《再見瓦城》等。