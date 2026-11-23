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高市府教育局今（23）日於三民區河堤國小舉辦「生生用平板2.0」啟動暨教學應用訪視活動。宣布市府115年度投入7.76億元，購置5.5萬台載具，充實全市三級學校（含特教學校）數位學習設備，已於11月13日完成建置，偏鄉學校維持1人1機、非偏鄉學校達3人1機，另有36所非偏鄉學校率先參與一生一機數位教學專案，帶領高雄數位學習邁向新階段。河堤國小即為一生一機專案學校，現場教師蘇筱帆運用載具並結合全市授權軟體，設計「河堤印鈔機」課程，同步呈現各國多元豐富且具文化意義的紙鈔設計，引導學生認識不同國家的特色，將河堤國小意象融入紙鈔設計中。透過即時操作、合作討論與成果分享，串聯文化探索與創意表達，展現數位工具支持學生主動學習的教學樣貌。為讓設備到校後迅速投入教學，教育局透過駐點團隊協助載具裝機、行動裝置管理（MDM）設定及充電車安裝，減輕學校資訊組長的行政負擔。市府並規劃自115年度起分4年挹注33億元，購置約20萬台載具及7,000台充電車，朝118年全面達成一生一機目標邁進。高市府教育局副局長吳文靜表示，設備建置也須搭配教師增能。教育局目前已建置66小時課程模組，包含近30小時Google Gemini系列課程及8小時Apple Intelligence應用課程，協助教師掌握數位工具與AI融入教學的方法，提升備課、教學及學習回饋效能。在AI資源方面，教育局已於115年9月啟動「AI教育算力資源中心（Token bank）計畫」，規劃投入2,000萬元，提供3萬組AI服務，全面提升教師AI應用能力；並建置Token bank，搭配2,000組AI專案服務，以算力支持高中職學生創新實作，達成「學生有算力，教師有工具；教學更有效，創新更夠力」的目標。教育局指出，將持續整合載具、AI服務與教師增能資源，透過教學交流及到校支持，深化科技在各領域課程的應用，讓教師有充分資源發展創新教學，學生也能運用數位工具探索、實作與解決問題，逐步落實一生一機的教育願景。