針對外界關注本市火車站周邊無家者議題，及火車站南站遭不明人士棄置大型家具，市府於接獲通報後，已會同台鐵、環保及警政等單位完成清理，後續將追查來源並依法查處。此外，基隆市政府社會處表示112年起全面提升無家者服務體系，透過預算提高、擴充專業服務人力、開辦 24 小時臨時安置中心，建立定點外展服務機制，一步步重建穩定生活，協助無家者改善生活處境。
社會處說明，市府 112 年首次辦理無家者安置輔導暨生活重建計畫，並將閒置的舊市立仁愛之家仁德樓整修活化，規劃為無家者臨時安置中心，在113 年正式啟用；除提供穩定居所、培養工作習慣外，針對就業條件較弱勢的無家者，發展摺紙蓮花寄售、環境整理及居家清潔等多元就業方案。114 年針對街頭關懷推出基隆車站南站定點外展創新服務，由安置中心生活逐漸穩定的住民，在專業人員陪同下參與街頭關懷，以過來人的自立經驗，提高街頭無家者接受服務的意願，共計辦理 48 次。115 年起全面優化服務，開辦車站周邊定點外展，全年無休、每日 16 小時駐點，結合定時巡訪及即時通報處理，截至 11 月 15 日累計關懷訪視約 1,145 人次、定時巡訪約 3,435 次；同年也啟動外部專業督導機制，結合衛政資源，協助有精神疾病症狀的個案就醫、安置評估與後續追蹤。
基隆市秘書長謝孝昆表示，市府一直很重視無家者議題，為協助無家者生活自立、重返社會，市府除定期召開跨局處、跨單位聯繫會議，市長更多次召開跨局處的協調精進會議，整合、調度社政、衛政、民政、警政等資源，並主導無家者跨局處的服務合作模式 ，同時發展跨局處巡查合作，由社會處、環保局、警察局共訪，維護環境整潔、安全及提供人道照顧。
基隆市社會處長楊玉欣指出，社會處在預算面，由 111 年度的 111 萬 468 元，提高至 115 年度的 1,538 萬 4,537 元，4 年間增加 1,427 萬 4,069 元，成長率達 1,285%、約為過去的 12.9 倍。服務面，社會處推動「無家者安置輔導暨生活重建計畫」，創設基隆第一間提供 24 小時服務的無家者臨時安置中心，除給予穩定居所，也由專業團隊提供生活照顧、媒合就業資源、培養工作能力，協助無家者恢復身心狀態，重新回到社會。截至 115 年 10 月底，全市透過臨時安置中心及相關照護機構共安置 73 人，臨時安置中心床位使用率達 97.5%，目前已規劃將床位由 40 床擴增至 60 床，持續因應新的安置需求。
社會處進一步說明，基隆車站周邊長時間停留的人員並非全數為無家者，其中也包含已有固定住所、習慣到市區休息、聚會與社交的民眾，彼此間形成一定的社交網絡。統計 115 年迄今，1999 市民專線接獲基隆車站周邊無家者相關陳情 15 件、八堵車站 4 件及二信循環站 2 件，市府均持續關注、逐案處理；針對部分暫無安置意願的無家者，外展團隊也持續關懷追蹤，提供休息、交流、用餐、充電及盥洗等基本生活支持服務，並同步研議設置外展服務據點，兼顧生活支持與公共空間使用權益。
社會處強調，無家者是城市多元社會樣貌的一部分，一座具有社會韌性的城市，更應具備理解差異、包容多元及支持弱勢的能力。為促進不同群體之間的理解與交流，市府將於 115 年 12 月 2 日辦理「街角的微光 — 南喃細語」社會溝通活動，邀請市民與無家者共同參與，透過互動及對話增進彼此理解，凝聚公共空間使用共識，共同打造友善、共融且具社會韌性的基隆，也陪伴無家者從火車站的角落走出，再次獲得新的人生機會。誠摯邀請市民踴躍報名參加，活動報名連結：https://forms.gle/rpNp1RcGJfkYByKS6
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基隆市秘書長謝孝昆表示，市府一直很重視無家者議題，為協助無家者生活自立、重返社會，市府除定期召開跨局處、跨單位聯繫會議，市長更多次召開跨局處的協調精進會議，整合、調度社政、衛政、民政、警政等資源，並主導無家者跨局處的服務合作模式 ，同時發展跨局處巡查合作，由社會處、環保局、警察局共訪，維護環境整潔、安全及提供人道照顧。
基隆市社會處長楊玉欣指出，社會處在預算面，由 111 年度的 111 萬 468 元，提高至 115 年度的 1,538 萬 4,537 元，4 年間增加 1,427 萬 4,069 元，成長率達 1,285%、約為過去的 12.9 倍。服務面，社會處推動「無家者安置輔導暨生活重建計畫」，創設基隆第一間提供 24 小時服務的無家者臨時安置中心，除給予穩定居所，也由專業團隊提供生活照顧、媒合就業資源、培養工作能力，協助無家者恢復身心狀態，重新回到社會。截至 115 年 10 月底，全市透過臨時安置中心及相關照護機構共安置 73 人，臨時安置中心床位使用率達 97.5%，目前已規劃將床位由 40 床擴增至 60 床，持續因應新的安置需求。
社會處進一步說明，基隆車站周邊長時間停留的人員並非全數為無家者，其中也包含已有固定住所、習慣到市區休息、聚會與社交的民眾，彼此間形成一定的社交網絡。統計 115 年迄今，1999 市民專線接獲基隆車站周邊無家者相關陳情 15 件、八堵車站 4 件及二信循環站 2 件，市府均持續關注、逐案處理；針對部分暫無安置意願的無家者，外展團隊也持續關懷追蹤，提供休息、交流、用餐、充電及盥洗等基本生活支持服務，並同步研議設置外展服務據點，兼顧生活支持與公共空間使用權益。
社會處強調，無家者是城市多元社會樣貌的一部分，一座具有社會韌性的城市，更應具備理解差異、包容多元及支持弱勢的能力。為促進不同群體之間的理解與交流，市府將於 115 年 12 月 2 日辦理「街角的微光 — 南喃細語」社會溝通活動，邀請市民與無家者共同參與，透過互動及對話增進彼此理解，凝聚公共空間使用共識，共同打造友善、共融且具社會韌性的基隆，也陪伴無家者從火車站的角落走出，再次獲得新的人生機會。誠摯邀請市民踴躍報名參加，活動報名連結：https://forms.gle/rpNp1RcGJfkYByKS6