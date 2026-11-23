STUDIO A黑五特賣會將於11月27日（週五）登場，全台7家指定門市同步開搶，有SA認證機最低3.1折，像是iPhone 13 128GB下殺至7900元，iPhone 17 Pro Max也有3萬900元起的優惠價。此外，全新MacBook、AirPods及精品周邊同步降價，學生、教師憑證件購買認證機再打9折。
iPhone13只要7900元！認證機最低31折、保固180天
STUDIO A今年黑五特賣，涵蓋iPhone、iPad、Apple Watch及Mac等產品福利品，依照機況分為A、B、C三級定價。像是，iPhone 13 128GB原價2萬5900元，特價只要7900元，相當於3.1折；iPhone 17 Pro Max 256GB則從3萬900元起，約69折。另外，iPad Air M2 11吋128GB優惠價1萬3500元起、Apple Watch Series 11 46mm特價9900元，Mac mini M4 256GB則是1萬3900元。
SA認證機並非全新商品，依照不同機況分級販售，所有認證機均提供180天STUDIO A保固。實際價格會依機況有所不同，商品數量及款式也以各門市現貨為準。
全新MacBook現省2.1萬元
除了認證機，想購買全新Apple產品的民眾也有優惠，STUDIO A同步推出MacBook Pro 14吋M5 Pro（24GB／2TB）特價8萬8888元，對比原價10萬9900元，一口氣省下2萬1012元。其他全新商品方面，Mac mini M4 16GB／256GB特價2萬4900元，AirPods 4優惠價3490元，具備主動式降噪功能的AirPods 4則降至4490元，約75折；Apple TV 4K 128GB也推出7990元優惠價。
學生、老師再打9折
黑五特賣會也針對學生及教師祭出額外優惠，只要出示有效學生證或教師證，購買SA認證主機就能在特價基礎上再享9折優惠，但僅限認證主機，周邊商品不適用，11月25日至12月31日期間，使用中國信託LINE Pay卡，單筆消費滿4萬5000元，可享6%LINE POINTS回饋，相當於2700點。
黑五11/27開搶！全台7門市、購買限制一次看
STUDIO A黑五特賣會將於11月27日在全台7家指定門市登場，當天上午10點30分發放號碼牌、11點正式開賣。每人限購1台主機，而且購買iPhone必須加購指定周邊組合。全台共有7家指定門市，包括台北西門、台北士林、桃園統領、清華大學、台中彩虹、台南大億以及高雄科技大學門市，所有商品皆限量販售，售完為止。
STUDIO A黑五特賣會資訊
時間：11/27，10點30分發放號碼牌、11點正式開賣
地點：
台北西門門市：台北市萬華區峨嵋街43號1樓
台北士林門市：台北市士林區文林路138號1樓
桃園統領門市：桃園市桃園區中正路61號1樓
Straight A清華大學門市：新竹市東區光復路二段101號（小吃部櫃位七）
台中彩虹門市：台中市西區英才路474號1樓
台南大億門市：台南市南區西門路一段653號1樓
Straight A高雄科技大學門市：高雄市三民區建工路415號（學生餐廳1樓）
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STUDIO A今年黑五特賣，涵蓋iPhone、iPad、Apple Watch及Mac等產品福利品，依照機況分為A、B、C三級定價。像是，iPhone 13 128GB原價2萬5900元，特價只要7900元，相當於3.1折；iPhone 17 Pro Max 256GB則從3萬900元起，約69折。另外，iPad Air M2 11吋128GB優惠價1萬3500元起、Apple Watch Series 11 46mm特價9900元，Mac mini M4 256GB則是1萬3900元。
SA認證機並非全新商品，依照不同機況分級販售，所有認證機均提供180天STUDIO A保固。實際價格會依機況有所不同，商品數量及款式也以各門市現貨為準。
除了認證機，想購買全新Apple產品的民眾也有優惠，STUDIO A同步推出MacBook Pro 14吋M5 Pro（24GB／2TB）特價8萬8888元，對比原價10萬9900元，一口氣省下2萬1012元。其他全新商品方面，Mac mini M4 16GB／256GB特價2萬4900元，AirPods 4優惠價3490元，具備主動式降噪功能的AirPods 4則降至4490元，約75折；Apple TV 4K 128GB也推出7990元優惠價。
學生、老師再打9折
黑五特賣會也針對學生及教師祭出額外優惠，只要出示有效學生證或教師證，購買SA認證主機就能在特價基礎上再享9折優惠，但僅限認證主機，周邊商品不適用，11月25日至12月31日期間，使用中國信託LINE Pay卡，單筆消費滿4萬5000元，可享6%LINE POINTS回饋，相當於2700點。
黑五11/27開搶！全台7門市、購買限制一次看
STUDIO A黑五特賣會將於11月27日在全台7家指定門市登場，當天上午10點30分發放號碼牌、11點正式開賣。每人限購1台主機，而且購買iPhone必須加購指定周邊組合。全台共有7家指定門市，包括台北西門、台北士林、桃園統領、清華大學、台中彩虹、台南大億以及高雄科技大學門市，所有商品皆限量販售，售完為止。
STUDIO A黑五特賣會資訊
時間：11/27，10點30分發放號碼牌、11點正式開賣
地點：
台北西門門市：台北市萬華區峨嵋街43號1樓
台北士林門市：台北市士林區文林路138號1樓
桃園統領門市：桃園市桃園區中正路61號1樓
Straight A清華大學門市：新竹市東區光復路二段101號（小吃部櫃位七）
台中彩虹門市：台中市西區英才路474號1樓
台南大億門市：台南市南區西門路一段653號1樓
Straight A高雄科技大學門市：高雄市三民區建工路415號（學生餐廳1樓）