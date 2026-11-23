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▲孫女搞笑形容這款亮紫色的羽絨外套是阿嬤最愛的「帝王紫」。（圖／翻攝自孫女Threads@by_ellllllllla ）

日系品牌UNIQLO的服飾主打日常、百搭的風格，高品質的羽絨外套更是經常吸引台灣人購買，累積好口碑，但近日就有網友發現，UNIQLO居然不走時尚路線，而是改推出桃紅色與紫色的羽絨外套。這兩個顏色是台灣阿嬤們最喜歡買的色系，因此被網友形容是「阿嬤色」；這讓坐擁75萬人訂閱的YouTuber「孫女」看了也笑翻，試穿後更狂讚UNIQLO懂抓住商機「總算開竅了」。孫女昨日在Threads發文，直呼：「」只見孫女到UNIQLO門市試穿羽絨外套，拿起阿嬤最愛的桃紅色套在身上，還用手比讚。她笑說現場除了桃紅色外套，也有「帝王紫」系列，一定會成為婆婆媽媽的最愛，搞不好自己老了以後也會喜歡這種亮色系外套。該篇貼文曝光後，立刻在Threads上引發熱烈討論，目前已吸引3.5萬人按讚。不少人都對這「阿嬤色」外套非常有感，紛紛開玩笑留言：「這是台灣限定色嗎？日本沒看到耶，快笑死」、「這顏色看了手好癢，好想買給阿嬤」、「直接可以穿20年的顏色」、「我要買給我媽」、「阿嬤就是最愛這種大紅大紫，UNIQLO幹得好」。而孫女試穿的桃紅色外套其實是UNIQLO男裝的「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」，原價1990元、目前特價1290元。至於「帝王紫」外套則是男女都可穿的「輕量羽絨」系列，一件2490元，還有推出橘色、墨綠色、深藍色、黑色等不同選擇，尺寸更是從XS賣到XXXXL，相當多元。至於為何台灣阿嬤都愛穿這種亮色系外套，網友們也分析原因：「長輩都很早起床去運動，如果穿深色的走在路上，凌晨的車子大部分開得很快，會被撞。紫色比較亮眼，過年穿也比較喜氣，紅色又太招搖，所以一般長輩大部分都穿這個顏色」、「去年看阿嬤試穿過每個顏色，老人家的訴求是穿起來要有精神氣色好，真的就這兩個顏色讓老人家看起來氣色好了」。