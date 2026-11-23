我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗上周前往中國深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，遭中國惡意打壓，走下飛機時，機艙出口與舷梯之間出現約40公分的落差而引發討論。日媒周末曝光了一段新畫面，可看到中方原先將舷梯拉到正常高度，沒想到在多次調整後刻意停在較低位置。根據富士電視台報導節目《Mr. SUNDAY》播出在「高市首相受到『冷落』 ，隨行記者所見的幕後」的報導環節中，畫面顯示，抵達中國的日本政府專機，就在那一刻鏡頭捕捉到了令人難以置信的瞬間。設置在機艙出入口的登機梯。反覆地一點一點上升、後又突然下降，接著，就在與機艙口之間形成巨大落差的高度停了下來。高市早苗在下機時看到高低落差如此大，不禁露出大吃一驚的表情。前日本航空機長塚原利夫表示， 「原本登機梯的高度是完全足夠的，但最後在靠接飛機時，卻好像分了好幾個階段一邊調整一邊往下降。這在一般情況下是根本無法想像的。」在其他國家代表團抵達的畫面中，登機梯都精準對齊各自專機的高度，幾乎看不到落差。而且，根據同乘政府專機、從高市首相以外另一處機艙門下機的富士電視台記者表示，記者團使用的登機梯完全感覺不到落差。這樣的「差別待遇」，在走下登機梯後依然看得到，相較於美國與俄羅斯代表團抵達時有舞蹈和音樂的熱烈歡迎，輪到日本時，雖然有稱為儀隊的禮賓部隊在登機梯下列隊，但沒有舞蹈也沒有音樂，現場聽得到的只有風聲。《Mr. Sunday》節目盤點了參與APEC的21個國家與地區中，共15國的歡迎影像。 檢視有無舞蹈與音樂的安排後發現，中國就連對在南海主權問題上持續對立的菲律賓，也以華麗的舞蹈和音樂熱情迎接。雖然程度略有不同，但幾乎每個國家都獲得了熱鬧的歡迎。在這些代表團之中，除了日本之外，只有一名代表也受到安靜的接機對待，也就是台灣，現場無音樂、無舞蹈，但有獻花。佳能全球戰略研究所資深研究員峯村健司指出，「中方的算盤原本是透過人身攻擊的方式來貶低高市。但從各國媒體的報導來看，高市這次始終保持微笑、沒有顯露出動搖，結果反而是中方的企圖以失敗告終，甚至弄巧成拙、適得其反。」