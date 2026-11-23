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▲舒華（右）和林柏宏在金馬獎頒獎典禮上搭檔頒發兩個技術獎項。（圖／金馬執委會提供）

▲舒華在IG限時動態上傳以背影入鏡的黑白照片，配文寫下「Cube啊...太難過了」，引發外界關注。（圖／舒華IG@yeh.shaa_）

韓團i-dle台灣成員葉舒華近年積極進軍影壇，昨（22）日更以頒獎嘉賓身分登上金馬獎殿堂，不過疑似因為考量兩岸政治因素，所屬的經紀公司在頒獎典禮前後幾乎沒有發文幫舒華宣傳，而女神本人昨晚發布一張黑白照片，寫下「Cube啊...太難過了...」被解讀對公司冷處理的行徑表達失望之情。舒華主演的國片《幸福快樂的日子》預計明年上半年放映，金馬執委會邀請她拍攝本屆頒獎典禮宣傳影片《江湖情事》，昨天晚間，舒華以金色戰袍亮麗出席金馬盛會，與林柏宏頒發技術獎項，怎料，作為如此重大的演藝里程碑，i-dle官方粉專第一時間完全沒有發布相關貼文宣傳。直到金馬獎頒獎典禮結束約12小時，i-dle官方帳號才轉發舒華參加金馬獎的相關動態，令粉絲感到微妙的是，舒華本人此前在IG限時動態上傳一張特寫後腦杓、以背影入鏡的黑白照片，配文寫下：「Cube啊...太難過了...哈哈！」似乎在對公司零宣傳其參與金馬獎的行徑表達不滿。舒華該則動態在網路上發酵，粉絲紛紛表示：「舒華或許可以考慮個人約就不要再續方塊了」、「Cube已經不只一次不宣傳舒華的活動了，而舒華肯定也有反應過，但結果這次舒華也十分重視的金馬影展cube卻連一個轉發都不肯做」、「現實就是沒有什麼政治歸政治，唉...」、「金馬宣傳都能冷處理！Cube你這次該放手了吧」、「心疼舒華！」