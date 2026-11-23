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選戰倒數5天，親民黨主席宋楚瑜今（23）日替昔日子弟兵、北市議長戴錫欽站台，被問到台北市長選舉支持誰，他說上星期現任市長蔣萬安在台中市長盧秀燕陪同下見他，他給蔣祝福，今天也是替蔣還有戴祝福，希望蔣能夠達成他的心願。不過媒體追問是否也替民進黨候選人沈伯洋加油，宋楚瑜說，對於任何參選的候選人，當然祝福他們都要有公平的機會，不受歧視，他替所有不只是在這個地方，為大家加油。宋楚瑜今被問到台北市長選舉傾向支持誰，他說上星期蔣萬安在盧秀燕陪同下來見他，他開宗明義說和台北市有深厚淵源，希望首長能持續加油，把台北市真正建設成有首都格局的大城市，所以他把當年從政的經驗跟蔣說，希望好好運用資源，人才。宋楚瑜說，政治管三件事情：第一個是管方向跟政策；第二是管資源的運用和設置優先次序；第三個要會用人，用專業的人才好好地把這個都市建設成一個現代化的都市。蔣萬安很誠懇地跟他說，希望有機會能夠大展鴻圖，持續地在台北市能夠把他過去希望去做的事情，還沒有完成的繼續去做好，「我給他祝福」。宋楚瑜強調，今天他主要替蔣萬安還有戴錫欽加油，希望蔣能夠達成他的心願，把台北市好好地建設，也希望戴錫欽在議會，不要以黨派來決定議員發言的內容所做的決定，不分黨派、族群，真正把人民的小事當作政府的大事好好來做。媒體追問替蔣萬安加油，那要替民進黨沈伯洋加油嗎？宋楚瑜說，他對任何參選的候選人，台灣的民主是每一個人都有公平參政的機會，所以他當然也是祝福任何要去參選的人都要有公平的機會，而且不受到歧視，而且不會把他的政見和說法被人扭曲，所以也替所有不只是在這個地方，為大家加油。宋楚瑜說他在這替國民黨的候選人加油，前幾天也替基隆市議員童子瑋也替他加油，不分黨派的，只要對台灣的未來抱有願景，不但希望他能夠當選，而且不但希望他勝選，而且還要將來要勝任，要拿出方法來，不分黨派地聽取大家的意見，把它整合成可行的方案，讓台北市的鄉親感受出來，這個城市確實是一個值得珍惜和懷念的地方。媒體最後再度詢問所以支持蔣萬安還是沈伯洋？宋楚瑜說，他今天最重要的已經表達過了，對蔣萬安、戴錫欽給予高度祝福，也希望大家給任何要參選的人公平的機會，讓大家能夠在選民前面展現出才華。 他在這邊特別要強調，不是在選舉的時候開支票，要記得當選之後「一諾千金」，要說到做到。