星巴克官方回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「星巴克從未訂定禁止外帶顧客入座候餐的相關規定，亦未發現所述情事。」

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買星巴克外帶拿鐵「不能坐下等」？網友抱怨遭店員勸離

▲消費者抱怨，近期到星巴克外帶拿鐵，被店員告知不能坐下等，事件受網友熱論。（圖／記者蕭涵云攝）

星巴克回應了！32字官方聲明：從未訂定禁止

台灣官方回應表示：「星巴克從未訂定禁止外帶顧客入座候餐的相關規定，亦未發現所述情事。」

星巴克去冰不再免費補滿惹議！內用低消、用餐限時也挨批

連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）因宣布拿鐵去冰不再免費補滿、補奶要加價15元的客製化新制後遭炎上，一舉一動備受關注。日前社群Threads上有網友抱怨，「等外帶製作時 客人不能坐下等」再度掀起消費者議論。近日，Threads上有網友分享消費經驗，表示自己前往星巴克門市點了一杯拿鐵，並選擇了外帶。看見店內有一半以上的座位是空的，便找了一個座位坐下等待外帶製作；原PO還強調，並非使用外帶杯坐在店裡內用。沒想到，店員看到便說「點外帶的不能坐下等」，讓他驚訝多了一條規定「等外帶製作時 客人不能坐下等」。直呼「原來已經苛刻到連坐著等咖啡都不行了嗎？」貼文一出，迅速掀起廣大迴響，許多網友認為，當時未客滿還有許多空位，讓客人坐著等幾分鐘根本無傷大雅。「星巴克不是最講求服務體驗嗎？只是等咖啡又不是佔位一整天」、「如果是客滿狀態當然會自動站起來，但有空位還趕人真的很不近人情」。不過另一派網友則點出門市管理的難處，認為「外帶」本身就沒有包含座位區的使用權限。「很多外帶客一坐就是半小時，還會滑手機忘記拿餐，影響真正需要內用的客人」、「店員也是按規定做事，怕一旦通融，之後大家都買外帶然後佔用內用桌椅」、「有些熱門門市座位一位難求，外帶客確實應該在取餐區等候」。台灣星巴克原本深受台灣消費者喜愛，但今年因宣布拿鐵去冰不再免費補滿、補奶要加價15元的客製化新制慘遭炎上；後續還因宜蘭羅東林場門市內用有低消、用餐限時規定，受到熱論，可說是一舉一動備受消費者檢視。