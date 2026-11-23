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國際一級大賽 中國隊參賽歷史紀錄 代表性戰役與現況焦點 世界12強棒球賽（Premier12） 0次會內賽（前3屆皆未達世界前12名門檻） 2027年首度擴編至16隊並增設資格賽，中國隊迎來隊史最接近會內賽的一次機會 世界棒球經典賽（WBC） 5次會內賽（2006、2009、2013、2017、2023） 2026年資格賽0勝3敗遭淘汰，首度無緣正賽 奧林匹克運動會（奧運） 1次會內賽（2008年北京奧運地主參賽） 2008年預賽延長12局以8：7逆轉擊敗中華隊，寫下隊史奧運代表作

2027年WBSC世界棒球12強賽最後一波資格賽即將於11月26日在中國廣東中山點燃戰火，地主中國隊賽前卻先在熱身賽踢到鐵板，以1：3不敵世界排名第15的尼加拉瓜，讓外界對擁有主場優勢的中國能否突圍打上問號。隨著這場關鍵資格賽逼近，不少台灣球迷也好奇，中國棒球究竟打過哪些國際大賽？其實中國隊過去從未踏進過12強賽殿堂，但在奧運、世界棒球經典賽（WBC）等一級賽事不僅都有參賽紀錄，更曾兩度爆冷擊敗中華隊。世界12強棒球賽自2015年創辦以來，過去三屆分別是2015、2019、2024年參賽門檻均嚴格限定為前一年度年底WBSC世界排名前12名的球隊。由於中國隊的世界排名長期落在第18至24名之間，因此前三屆都無緣站上12強舞台。直到為了替2028年洛杉磯奧運暖身，WBSC決定將2027年第4屆12強賽從12隊擴編至16隊，並首度增設資格賽，中國隊才得以取得資格賽門票並拿下主場主辦權。只要中國隊能在中山資格賽搶下分組前兩名，就能寫下隊史首度闖進12強會內賽的紀錄。相較於12強賽的零經驗，中國隊過去在另外兩大國際一級賽事世界棒球經典賽（WBC）與奧運都曾留下足跡。中國隊自2006年首屆經典賽起，連續5屆（2006、2009、2013、2017、2023）都曾參與會內賽；奧運方面則曾在2008年以地主身分參加北京奧運棒球賽。雖然從整體實力來看，中國棒球實力遠遠不及台灣，不過在短期的國際大賽中華隊仍被擊敗過。2008年北京奧運，中華隊在突破僵局制延長賽12局下半遭到中國隊侯鳳連敲出再見安打加上回傳球失誤，最終以7：8遭到逆轉，吞下隊史一級國際賽首度敗給中國的「北京慘案」；隔年2009年第二屆經典賽，中國隊又在東京巨蛋以4：1爆冷擊敗中華隊，不僅奪下隊史經典賽首勝，也順利保住下屆會內賽門票。儘管曾靠著經典賽的「保級賽制」連續五屆亮相，但隨著近年歐洲與南美球隊實力大幅提升，中國棒球在國際賽的處境日益艱難。2023年經典賽中國隊在預賽9局上遭捷克逆轉、吞下4連敗墊底；到了2025年3月赴美參加2026年經典賽資格賽時，更接連不敵德國、哥倫比亞與巴西，吞下0勝3敗遭到淘汰，隊史首度無緣經典賽會內賽。在接連失去經典賽舞台、熱身賽又先輸給尼加拉瓜的情況下，這次在家門口舉辦的12強中山資格賽，無疑成了中國棒球隊力拚重返世界一級舞台的背水一戰。