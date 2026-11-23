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▲「酸白菜私房鍋火鍋湯底」以自然發酵酸白菜的酸香為主軸，佐以蔬果風味調和，酸爽.（圖／膳馨提供）

時序入秋又到火鍋旺季！台中台菜餐廳「膳馨民間創作料理」與味丹聯手，推出蒜香蛤蜊雞湯、酸白菜兩款聯名火鍋湯底，由膳馨主廚團隊參與風味研發與監製，已於全台全聯福利中心及大全聯門市販售，搶攻火鍋市場。膳馨以傳統台菜為基礎融入當代料理手法，連續六年入選《臺灣米其林指南》。此次合作選了店內常客經常點用的蒜頭蛤蜊雞與酸白菜兩種口味。膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示，湯頭的味道取決於食材、火候與比例，團隊希望透過這次合作，讓餐廳熟悉的台菜風味走進家庭餐桌。「蒜香極鮮蛤蜊雞湯火鍋湯底」以雞湯為底，加入蒜頭與蛤蜊，帶出蒜香與海味，適合搭配肉片、海鮮或蔬菜。「酸白菜私房鍋火鍋湯底」則以自然發酵酸白菜的酸香為主，搭配蔬果風味調和，可用來涮煮肉片，也能做成酸菜白肉鍋或酸菜魚。除了秋冬圍爐聚餐，兩款湯底也適合日常快速備餐。加入肉片、青菜、冬粉或麵食，就能簡單準備一鍋豐盛料理。膳馨表示，這次合作希望透過方便的產品形式，讓台菜風味不只在餐廳裡被品嚐，也能融入更多家庭的日常餐桌。「蒜香極鮮蛤蜊雞湯火鍋湯底」及「酸白菜私房鍋火鍋湯底」目前於全台全聯福利中心及大全聯門市販售。