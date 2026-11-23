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▲Bii（如圖）這次登上高雄跨年舞台，他難掩期待說：「好久沒來高雄唱歌了，真的很想念南部歌迷的熱情！」（圖／高雄市政府提供）

「2027雄嗨趴」高雄跨年晚會今（23）日揭曉第三波卡司，包括金曲歌后彭佳慧、人氣歌手閻奕格及Bii畢書盡接力獻聲，消息一出讓粉絲們直呼：「含金量再升級。」高雄市長陳其邁表示，本次邀來三大唱將輪番祭出「售票演唱會」等級的視聽饗宴，陪伴粉絲在動人旋律中甜蜜迎接2027年。另外，已公布的演出陣容還包括孫淑媚、許富凱、男團Ozone、女團HUR+等等，晚會則由金鐘獎紅毯主持木木（林葦妮）與黃偉晉攜手合作。今年邁入出道30週年的彭佳慧，10月才剛登上臺北小巨蛋舉辦《數著時間的日子》巡迴演唱會，11月21日又前進高雄巨蛋開唱，年底再接力到高雄跨年，短短一個多月內兩度與港都歌迷相見，讓大家聽得過癮。從〈相見恨晚〉、〈走在紅毯那一天〉到〈大齡女子〉，彭佳慧這回將再度以極具穿透力的鐵肺美聲與震撼人心的爆發力，為高雄跨年夜注入滿滿音樂能量，帶著感動與期待迎接嶄新一年。同樣擁有驚人唱功的閻奕格，今年8月正式加盟索尼音樂，接連推出〈起始畫面〉、〈All About You〉等作品，曾歷經聲音狀態低潮的她，重新回歸舞台後，對音樂與人生也有了不同體悟，這次加入高雄跨年演出，正巧呼應歲末告別過去、華麗蛻變的意義。人氣歌手Bii畢書盡，過去以〈Come Back to Me〉、〈Love More〉等經典歌曲擄獲大批粉絲，這次登上高雄跨年舞台，他難掩期待說：「好久沒來高雄唱歌了，真的很想念南部歌迷的熱情！這次準備了大家熟悉的歌，希望跨年夜能和大家一起大聲唱，開開心心迎接2027。」除了今日公布的彭佳慧、閻奕格及Bii畢書盡等超強卡司，先前也宣布跨年晚會由孫淑媚開場，許富凱、男團Ozone、女團HUR+等接力演出，並由木木（林葦妮）與黃偉晉攜手主持，讓粉絲們直呼：「含金量再升級！」「2027雄嗨趴」12月31日將在高雄夢時代登場，一首首熟悉的神曲將喚醒青春記憶，掀起滿滿回憶殺，希望替大家留下幸福滿點的跨年回憶。更多跨年晚會資訊，請持續鎖定高雄市政府官方臉書及LINE官方帳號。