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荷姆茲海峽自美伊戰爭開打以來，屢傳船隻襲擊事件，一名英國耐力游泳選手近日完成為期三天的橫渡荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）壯舉，過程中目睹了船隻被轟炸以及戰鬥機呼嘯而過的景象，盼藉此喚起外界對伊朗戰爭所造成環境代價的關注。根據衛報報導，現年56歲、擔任聯合國環境規劃署（UN Environment Programme）「海洋贊助人」的皮尤（Lewis Pugh）泳渡了這條全長 9.3 英里（約 15 公里）的水道。荷姆茲海峽是中東原油運輸的關鍵航道。路易斯皮尤基金會（Lewis Pugh Foundation）發布的消息提到，皮尤在游泳途中目睹了多起針對商船的襲擊、遠處傳來的爆炸聲，以及頭頂呼嘯而過的戰鬥機。在泳渡第一天，距離皮尤約 2.5 英里處有一艘油輪遭擊中；第二天，他看見海岬後方竄出熊熊火光，隔海相望的正是起火燃燒的液化石油氣船「塔拉瓦斯號」（Tara Gas），隨後他更近距離游過這艘仍在燃燒的船隻。皮尤表示：「我當下第一個念頭就是船上船員的安危。當時火勢非常猛烈，這類船隻載有高度易燃氣體，一旦遇襲，不僅會對船員造成毀滅性打擊，更會對周邊海洋環境帶來災難性後果。」現年 56 歲的皮尤首次在衝突區進行泳渡挑戰，他希望藉此呼籲各方停止交火、重新開放海峽，並採取行動解決衝突引發的環境破壞。皮尤是自今年 3 月衝突爆發以來，首位嘗試長距離泳渡該海峽的人。他從穆桑代姆島（Musandam Island）出發，沿途穿越阿曼穆桑代姆半島（Musandam peninsula）險峻的山巒與海灣，以及伊朗壯觀的紅樹林區，最終抵達半島北端的荷姆茲角（Cape of Hormuz）。皮尤強調，「戰爭帶來巨大的人類苦難，無數生命消逝、家庭支離破碎，家園、醫院與學校可能在幾分鐘內毀於一旦。但還有另一個受害者卻鮮少受到關注，那就是大自然本身。而且這類環境創傷在戰火平息後，仍會持續很長一段時間。」這支小型探險團隊配備了一艘支援船與一艘獨木舟，在皮尤游泳期間全程伴行護航。皮尤指出，相較於人員傷亡的代價，戰爭造成的環境破壞往往較不受重視。根據聯合國統計，自開戰以來已有至少 175 艘船隻遇襲，其中約 30 起襲擊事件引發了嚴重的環境污染。荷姆茲海峽不僅是全球最重要的航運要道之一，也是海龜及鯨鯊等野生動物的棲息地。皮尤強調，漏油與其他污染物恐對珊瑚礁、海草床及紅樹林等海洋生態系統造成深遠影響。