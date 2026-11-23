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台鐵東線加開2列次 明凌晨搶票

離島航線第二波加班機明日開放訂位

地方公職人員選舉將在週六（28日）登場，返鄉投票需求持續升溫。高鐵熱門時段車票剩餘數量緊張，11月27日午後南下以及28日上午幾乎多數列車都已被標記「熱銷車次」（長程已難購買），29日北上則從上午9時後幾乎班班熱銷。另，離島及東部都有加開航班及列車將在明日開放訂票，民眾可把握機會。選舉疏運（27日至30日）期間，高鐵車票銷售約36.4萬張，熱門時段需求明顯。根據對號座銷售資訊截至今日下午，27日午後南下列車僅剩9班尚有購票機會，其餘多已被標示「熱銷車次」長距離可買到機率低，28日南下至下午1時30分前也僅剩6班有票；29日上午9點後的北上列車幾乎都是熱銷班次，僅剩1班仍有機會購票，提醒有返鄉需求的民眾及早安排。國道客運部分，目前開放預售票的業者包括國光、統聯、和欣及葛瑪蘭客運。公路局統計，截至11月22日，整體預售率約29.15%，已售出4萬3,802張，總共可預售張數為15萬251張。其中統聯客運預售率最高約40.55%，和欣客運約30.51%、國光客運約25.05%、葛瑪蘭客運約19.24%。公路局表示，將持續掌握業者預售票數據，視需求掌握疏運情形。台鐵方面，截至11月23日下午2時統計，11月27日至29日平均座位利用率約45.55%。為加強服務民眾返鄉投票及選後返工需求，台鐵再加開11月27日、29日東部幹線太魯閣號各1列次，共計2列次，將於11月24日凌晨零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，列車車次與時刻可至台鐵官網及APP查詢。航空方面，為因應離島居民返鄉投票需求，民航局先前已協調航空公司盤點運能，原規劃提供約7.1萬個座位，這次再協調業者增開加班機及放大機型，澎湖、金門航線各增加872個座位，馬祖航線增加140個座位，合計增開20架次、提供1,884個座位，將於11月24日上午9時統一開放訂位。