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選戰進入白熱化，台北市長蔣萬安今（23）日率先陪同民眾黨議員候選人車掃，引發議論。身兼北市黨部主委的議長戴錫欽說，明天開始連續三天會每半天把一個選區掃完，明早就是松信區，所有提名人包括市議員秦慧珠，都在邀請之列，蔣萬安也會陪同所有小雞一起車掃，「我相信秦姐應該也會出席」。戴錫欽說，選舉到最後一個禮拜剩下五天，從明天開始萬安市長就會陪同我們六個選區所有國民黨提名的33位議員，包括現任議員跟新人，大家一起來做車掃，六個選區蔣萬安會陪每一個國民黨小雞一起車掃，走遍每個台北市角落。媒體追問松信跟中正萬華區被認為藍白要搶最後一席，不少人喊出告急，戴錫欽說，其實喊告急的議員很多，各政黨都有，選舉到最後大家一定都希望大家支持者能夠不要鬆動、能夠投出來，這個是選舉常情，只要不違反選罷法的相關規定，黨部都採取尊重態度。戴錫欽強調，不管是中正萬華、松山信義，都希望透過各自努力，不只是母雞拉抬小雞，小雞也能夠幫襯母雞，大家共同把選票激發出來，讓萬安順利連任，也讓國民黨所有席次都能夠當選。針對配票策略，戴錫欽說，現在六個選區配票通知都派發出去了，不管哪一個選區，不管是按照出生月份或是身分證的尾數，這些配票通知單以及過去在黨內辦固本會報時候，都已經通知所有支持者，而且一般市民也會收到派報通知，這部分都很明確，會落實配票，但是不會強制要求大家不能用搶救或相關訴求，只要符合法令相關規範，都予以尊重。