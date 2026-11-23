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▲中區救護義消分隊長張琬琪號召 18 位來自各行各業、具備專業技能的熱血夥伴加入志工行列，投入地方救護協勤。（圖/記者鄧力軍翻攝）

台中市政府消防局今（2３）日正式成立「義勇消防總隊鳳凰救護大隊中區救護義消分隊」，由消防局長孫福佑主持成軍典禮，並邀集多位民意代表及地方仕紳共同見證。消防局表示，此分隊為第七救災救護大隊第2支救護義消隊伍，也是台中市第16支救護義消隊伍，將進一步強化舊城區緊急救護量能。中西區為發展歷史悠久的舊城核心，近年受人口結構高齡化及商圈活動頻繁影響，救護案件逐年攀升。為提升醫療協助品質並縮短黃金反應時間，中區救護義消分隊長張琬琪號召 18 位來自各行各業、具備專業技能的熱血夥伴加入志工行列，投入地方救護協勤。隊員在正式上線前，已於博館分隊完成紮實的救護協勤實務訓練並通過測驗。透過實戰磨合，夥伴們將個人專長凝聚為團隊戰力，順利促成中區救護義消分隊成立，將民間的奉獻熱忱轉化為守護前線的具體行動。孫福佑致詞時強調，面對中西區繁重的急救任務，這支隊伍的成立代表保障市民生命安全的責任。他特別勉勵張分隊長持續發揮領導力與團隊凝聚力，並期許全體隊員在落實紀律、精進技術的同時，務必「將自身安全擺在第一位」，在確保安全無虞的原則下與消防同仁緊密合作。未來，中區救護義消分隊將全力投入前線協勤支援，整合警義消能量，以專業、敏捷的行動緩解中西區救護勤務壓力，為舊城區居民建構更即時、完善的緊急救護防護網。