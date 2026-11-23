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「為何不能列入國樂？」耆老嘆文化傳承與時間賽跑

系統化整理「二搖、六擊、五琴、八笛」讓祖先聲音重生

▲紀錄片《Do^do no Radiw隨歌而來的聲音》尋回逐漸失傳的阿美族傳統樂器與文化記憶的歷程。（圖／阿洛無限）

貝殼、竹林皆成樂章 每道聲響皆是與自然共生的智慧

教學6小時不准縮減！愛之深責之切逼哭年輕世代

舒米恩感性發聲：學文化很寂寞，盼傳統樂器成國寶

紀錄片《Do^do no Radiw隨歌而來的聲音》今（23）日舉辦特映會，本片由金鐘入圍團隊《你的島嶼我的家》原班人馬傾力打造，導演阿洛．卡力亭．巴奇辣長年跟隨阿美族耆老少多宜．篩代（Sawtoy Saytay）學習，並以鏡頭記錄他耗費30年歲月、尋回逐漸失傳的阿美族傳統樂器與文化記憶的歷程。特映會現場眾星雲集，包含曾隨少多宜習藝的阿美族音樂人舒米恩、舞思愛，以及因電影《太陽的孩子》結緣的導演鄭有傑皆親自到場力挺，師徒久違重逢場面溫馨。談起復振傳統樂器的初衷，少多宜在片中娓娓道出對族群文化的深情與期盼：「我們這些如此珍貴的傳統器物，以及用來伴奏的歌謠，為什麼沒有一個列入國樂的範疇，將其納入並成為我們國家的器物之中呢？」看著恩師奉獻一生守護文化，導演阿洛感觸良多，不捨表示，希望透過這部紀錄片讓外界看見，在21世紀的繁華世界裡，台東阿美族部落仍有一位長者堅持以傳統方式生活著，「像這樣的老人家，未來還會有幾個？」少多宜多年前從文獻中發現，阿美族曾擁有極為豐富的傳統樂器，卻隨時代變遷逐漸凋零。為找回祖先的聲音，他拿起竹子與木頭，憑藉模糊記憶反覆摸索，成功復刻出鼻笛、口簧琴、竹鐘等器物，更創立「Amis旮亙樂團」培育下一代。經過數十年田調與探索，他系統化整理出「二搖、六擊、五琴、八笛」的傳統器物體系。少多宜堅定表示：「每個人都是文化的載體，你對自己的族群認識多少，下一代就能認識多少。現在就是最好的時代，我們有責任讓大家知道傳統的美麗。」紀錄片開場，少多宜迎著台東都歷海岸的曙光，隨手拾起貝殼與石頭敲擊，伴隨太平洋浪濤聲自在吟唱；走進山林，又能將竹子削切成樂器，讓大自然化為動人旋律。對他而言，音樂不是刻意安排的表演，而是與土地共生的日常。他如數家珍地分享每件器物的文化意涵：吹奏「鼻笛」是以氣息感恩上天賜予生命；「口簧琴」是昔日青年傳遞愛意的浪漫信物；清晨響起的「旮亙（竹鐘）」則承載著阿美族母系社會宣告婚嫁喜事的記憶。正如他所言：「阿美族人面對自然，唯有謙卑才能被眷顧。」在導演阿洛眼中，少多宜是一位「深情的老人」。過去拍攝《你的島嶼我的家》時，少多宜曾親自指導金曲歌后A-Lin吹奏雙管鼻笛、教舒米恩製作口笛，並傳授舞思愛與阿蘭AC製作口簧琴。從採集材料到削製竹片，少多宜堅持步驟一步都不能省，光是一場教學拍攝便長達六小時，阿洛笑稱：「老師堅持不能縮減！」阿洛更透露，老師教學時常會用族語邊唱邊唸，責備年輕人不夠積極學習，讓大家聽得既難過又感動——看似嚴厲的語氣背後，其實藏著一位耆老與時間賽跑、對年輕世代最深的期許。作為受教於少多宜的學生之一，金曲音樂人舒米恩在特映會上也有感而發。他坦言，在現代社會學習傳統文化並不容易，尤其當這些技藝已逐漸與日常生活脫鉤，「更多時候學文化還蠻寂寞的，需要有人引領我們，也需要同儕陪伴。」他也藉此呼籲大眾一起支持台灣本土文化，期盼阿美族的傳統樂器有朝一日能真正成為台灣「國寶級」的樂器。