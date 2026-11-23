我是廣告 請繼續往下閱讀

排名 球隊 奪冠賠率 1 洛杉磯道奇 4.5 2 密爾瓦基釀酒人 6.0 3 紐約洋基 8.0 4 波士頓紅襪 12.0 5 紐約大都會 14.0 6 西雅圖水手 19.0 7 費城費城人 21.0 8 坦帕灣光芒、芝加哥小熊 23.0 10 聖地牙哥教士、克里夫蘭守護者、亞特蘭大勇士 26.0 13 匹茲堡海盜、芝加哥白襪 31.0 15 德州遊騎兵、底特律老虎 36.0 17 多倫多藍鳥、邁阿密馬林魚、休士頓太空人 41.0 20 明尼蘇達雙城、巴爾的摩金鶯 51.0 22 亞利桑那響尾蛇 66.0 23 華盛頓國民 76.0 24 聖路易紅雀、堪薩斯市皇家 91.0 26 奧克蘭運動家 101.0 27 辛辛那提紅人 151.0 28 舊金山巨人、洛杉磯天使 201.0 30 科羅拉多落磯 501.0

紐約大都會以改寫投手歷史紀錄的9年4.5億美元（約714億日圓）天價合約，正式網羅2024、2025年兩屆美聯塞揚獎得主、前洛杉磯道奇王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）。根據美國知名博弈網站《DraftKings Sportsbook》最新開出的2027年世界大賽奪冠賠率，大都會在簽下史庫柏後奪冠賠率從原本的23.0大幅飆升至14.0、一舉衝進全聯盟前五名。而即便未能成功留住史庫柏，衛冕失利的道奇依然以4.5的超高看好度穩居大聯盟奪冠賠率第一寶座。根據《FOX Sports》報導，這份超越山本由伸（12年3.25億美元）成為大聯盟史上投手最高總額的9年4.5億美元鉅約曝光後，大都會的2027年世界大賽奪冠賠率立刻從報導前的23.0大幅縮減至14.0（數字越低代表越被看好），成為休賽季迄今博弈盤口波動最劇烈的球隊，並成功擠進全聯盟奪冠熱門前五強。美媒指出，大都會上個賽季因先發輪值崩盤而戰績低迷，史庫柏的加盟無疑為紐約注入一劑最強心針；同時随着這位左投王牌空降花旗球場，大都會日籍強投千賀滉大（33歲）在新賽季先發輪值中的順位與定位調整，也成為外界關注焦點。儘管在史庫柏爭奪戰中退場，但擁有大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）與史奈爾（Blake Snell）等豪華陣容的道奇，在經歷今年世界大賽三連霸夢碎後，依然被博弈機構視為2027年奪冠頭號大熱門，以4.5的賠率穩居全聯盟第一；而今年剛奪下隊史首座世界大賽冠軍的密爾瓦基釀酒人則以6.0緊追在後排名第二，紐約洋基（8.0）與波士頓紅襪（12.0）分居第三、四名，形成美東傳統豪門包辦三、四、五名的局面。至於送走史庫柏的前東家底特律老虎則以36.0並列第15名，科羅拉多落磯則以501.0在30支球隊中敬陪末座。