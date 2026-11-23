紐約大都會以改寫投手歷史紀錄的9年4.5億美元（約714億日圓）天價合約，正式網羅2024、2025年兩屆美聯塞揚獎得主、前洛杉磯道奇王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）。根據美國知名博弈網站《DraftKings Sportsbook》最新開出的2027年世界大賽奪冠賠率，大都會在簽下史庫柏後奪冠賠率從原本的23.0大幅飆升至14.0、一舉衝進全聯盟前五名。而即便未能成功留住史庫柏，衛冕失利的道奇依然以4.5的超高看好度穩居大聯盟奪冠賠率第一寶座。
簽史庫柏奪冠賠率飆升幅度最大 大都會衝上第5
根據《FOX Sports》報導，這份超越山本由伸（12年3.25億美元）成為大聯盟史上投手最高總額的9年4.5億美元鉅約曝光後，大都會的2027年世界大賽奪冠賠率立刻從報導前的23.0大幅縮減至14.0（數字越低代表越被看好），成為休賽季迄今博弈盤口波動最劇烈的球隊，並成功擠進全聯盟奪冠熱門前五強。
美媒指出，大都會上個賽季因先發輪值崩盤而戰績低迷，史庫柏的加盟無疑為紐約注入一劑最強心針；同時随着這位左投王牌空降花旗球場，大都會日籍強投千賀滉大（33歲）在新賽季先發輪值中的順位與定位調整，也成為外界關注焦點。
沒留住史庫柏照樣獨走 道奇奪冠賠率4.5遙遙領先
儘管在史庫柏爭奪戰中退場，但擁有大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）與史奈爾（Blake Snell）等豪華陣容的道奇，在經歷今年世界大賽三連霸夢碎後，依然被博弈機構視為2027年奪冠頭號大熱門，以4.5的賠率穩居全聯盟第一；而今年剛奪下隊史首座世界大賽冠軍的密爾瓦基釀酒人則以6.0緊追在後排名第二，紐約洋基（8.0）與波士頓紅襪（12.0）分居第三、四名，形成美東傳統豪門包辦三、四、五名的局面。至於送走史庫柏的前東家底特律老虎則以36.0並列第15名，科羅拉多落磯則以501.0在30支球隊中敬陪末座。
2027年MLB奪冠最新賠率排行一覽（資料來源：DraftKings Sportsbook）
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根據《FOX Sports》報導，這份超越山本由伸（12年3.25億美元）成為大聯盟史上投手最高總額的9年4.5億美元鉅約曝光後，大都會的2027年世界大賽奪冠賠率立刻從報導前的23.0大幅縮減至14.0（數字越低代表越被看好），成為休賽季迄今博弈盤口波動最劇烈的球隊，並成功擠進全聯盟奪冠熱門前五強。
美媒指出，大都會上個賽季因先發輪值崩盤而戰績低迷，史庫柏的加盟無疑為紐約注入一劑最強心針；同時随着這位左投王牌空降花旗球場，大都會日籍強投千賀滉大（33歲）在新賽季先發輪值中的順位與定位調整，也成為外界關注焦點。
沒留住史庫柏照樣獨走 道奇奪冠賠率4.5遙遙領先
儘管在史庫柏爭奪戰中退場，但擁有大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）與史奈爾（Blake Snell）等豪華陣容的道奇，在經歷今年世界大賽三連霸夢碎後，依然被博弈機構視為2027年奪冠頭號大熱門，以4.5的賠率穩居全聯盟第一；而今年剛奪下隊史首座世界大賽冠軍的密爾瓦基釀酒人則以6.0緊追在後排名第二，紐約洋基（8.0）與波士頓紅襪（12.0）分居第三、四名，形成美東傳統豪門包辦三、四、五名的局面。至於送走史庫柏的前東家底特律老虎則以36.0並列第15名，科羅拉多落磯則以501.0在30支球隊中敬陪末座。
2027年MLB奪冠最新賠率排行一覽（資料來源：DraftKings Sportsbook）
|排名
|球隊
|奪冠賠率
|1
|洛杉磯道奇
|4.5
|2
|密爾瓦基釀酒人
|6.0
|3
|紐約洋基
|8.0
|4
|波士頓紅襪
|12.0
|5
|紐約大都會
|14.0
|6
|西雅圖水手
|19.0
|7
|費城費城人
|21.0
|8
|坦帕灣光芒、芝加哥小熊
|23.0
|10
|聖地牙哥教士、克里夫蘭守護者、亞特蘭大勇士
|26.0
|13
|匹茲堡海盜、芝加哥白襪
|31.0
|15
|德州遊騎兵、底特律老虎
|36.0
|17
|多倫多藍鳥、邁阿密馬林魚、休士頓太空人
|41.0
|20
|明尼蘇達雙城、巴爾的摩金鶯
|51.0
|22
|亞利桑那響尾蛇
|66.0
|23
|華盛頓國民
|76.0
|24
|聖路易紅雀、堪薩斯市皇家
|91.0
|26
|奧克蘭運動家
|101.0
|27
|辛辛那提紅人
|151.0
|28
|舊金山巨人、洛杉磯天使
|201.0
|30
|科羅拉多落磯
|501.0