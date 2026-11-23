密碼管理平台NordPass最新調查2026年「全球最常見密碼Top 200」排行榜，調查全球44個國家及地區的密碼使用情況，結果顯示，「123456」再度拿下全球冠軍，在外洩資料中出現723萬4326次，過去8年更有7次登上榜首。台灣最常見的密碼同樣是「123456」，第2名則是相當特別的「a88888888a」而不是工程師常用的admin，此外，從NBA球星詹姆斯、熱門遊戲Roblox，到韓劇《魷魚遊戲》，竟然都成為民眾設定密碼的靈感。
全球最常見密碼Top 10！「123456」8年奪冠7次
根據NordPass最新調查，2026年全球最常見的密碼依舊是「123456」，在外洩資料中出現高達723萬4326次，在NordPass過去8年的調查中，有7年高居全球冠軍，第2名為常見的預設密碼「admin」，出現445萬5221次，第3名則是「12345678」，出現295萬3492次。前三名與去年完全相同，顯示民眾仍習慣使用簡單好記的數字組合。第7名是英文單字「password」，就連第8名「Aa123456」、第9名「Pass@123」等看似加入大小寫英文及特殊符號的密碼，也因為排列規律過於明顯，成為常見的弱密碼。
2026年全球最常見密碼Top 10：
而台灣人最常使用的密碼，第1名同樣由「123456」奪冠，在外洩資料中出現2萬8474次，第2名則是相當特別的「a88888888a」，由英文字母a夾著8個數字8組成，出現1萬5580次，第3名為「admin」，出現1萬4516次。
第4名「1qaz2wsx」看似混合英文與數字，實際上只要沿著鍵盤左側按鍵排列輸入，就能輕鬆完成，出現7477次。
2026年台灣最常見密碼Top 20：
除了常見的數字組合，NordPass今年也特別分析流行文化如何影響民眾設定密碼的習慣。研究發現，從早期的搖滾樂團、動漫、電玩，到近年的社群媒體、熱門影集及網路迷因，都成為密碼靈感來源。以2020年代流行文化相關密碼排行榜來看，第1名竟然是NBA球星詹姆斯（LeBron James）相關的「Lebron0319」，第2名為音樂類的「Savage20」，第3名則是熱門遊戲Roblox相關的「roblox.com1」。
另外，第4名「skibiditoilet」來自網路迷因，第8名「squidgamethebest」則與Netflix韓劇《魷魚遊戲》有關。甚至連新冠疫情都成為密碼題材，「Covid@19」、「Covid-19」、「corona2020」分別占據第5、9、10名。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據NordPass最新調查，2026年全球最常見的密碼依舊是「123456」，在外洩資料中出現高達723萬4326次，在NordPass過去8年的調查中，有7年高居全球冠軍，第2名為常見的預設密碼「admin」，出現445萬5221次，第3名則是「12345678」，出現295萬3492次。前三名與去年完全相同，顯示民眾仍習慣使用簡單好記的數字組合。第7名是英文單字「password」，就連第8名「Aa123456」、第9名「Pass@123」等看似加入大小寫英文及特殊符號的密碼，也因為排列規律過於明顯，成為常見的弱密碼。
- 123456：7,234,326次
- admin：4,455,221次
- 12345678：2,953,492次
- 123456789：1,888,014次
- 1234：1,879,782次
- 12345：1,293,228次
- password：1,245,586次
- Aa123456：522,373次
- Pass@123：518,404次
- 1234567890：512,553次
而台灣人最常使用的密碼，第1名同樣由「123456」奪冠，在外洩資料中出現2萬8474次，第2名則是相當特別的「a88888888a」，由英文字母a夾著8個數字8組成，出現1萬5580次，第3名為「admin」，出現1萬4516次。
第4名「1qaz2wsx」看似混合英文與數字，實際上只要沿著鍵盤左側按鍵排列輸入，就能輕鬆完成，出現7477次。
2026年台灣最常見密碼Top 20：
- 123456：28,474次
- a88888888a：15,580次
- admin：14,516次
- 1qaz2wsx：7,477次
- 1234：7,174次
- 12345678：6,739次
- zxcv0000：5,412次
- abc123：5,295次
- abcd1234：5,247次
- 0000：5,043次
除了常見的數字組合，NordPass今年也特別分析流行文化如何影響民眾設定密碼的習慣。研究發現，從早期的搖滾樂團、動漫、電玩，到近年的社群媒體、熱門影集及網路迷因，都成為密碼靈感來源。以2020年代流行文化相關密碼排行榜來看，第1名竟然是NBA球星詹姆斯（LeBron James）相關的「Lebron0319」，第2名為音樂類的「Savage20」，第3名則是熱門遊戲Roblox相關的「roblox.com1」。
另外，第4名「skibiditoilet」來自網路迷因，第8名「squidgamethebest」則與Netflix韓劇《魷魚遊戲》有關。甚至連新冠疫情都成為密碼題材，「Covid@19」、「Covid-19」、「corona2020」分別占據第5、9、10名。