我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中東南區議員選戰倒數，立委羅廷瑋陪同林霈涵路口拜票懇請力挺。（圖／競總提供）

台中市議員選舉進入倒數，東南區（第十一選區）候選人林霈涵23日上午在忠明南路與復興路口拜票，立委羅廷瑋與母親到場陪同，向通勤民眾揮手致意。國光里長廖胤凱、工學里長王文明及多名志工也到場聲援，展現團結力挺力量，為選戰最後衝刺注入強心針。。為林霈涵表示，她與羅廷瑋多年來共同設置聯合服務處，以「中央有小羅、地方有霈涵」為分工，處理地方陳情、爭取公共建設。她說，地方提出的建設需求，需要市議員與立委協調，才能把基層意見帶到中央。這些年來，與羅委員並肩努力，就是希望讓地方的需求能夠被看見，讓建設不只是口號，而是真正落實在鄉親的生活之中。羅廷瑋在競選期間多次陪同林霈涵掃街拜票，23日也錄製影片表達支持。羅廷瑋母親更親自己在路口拜票，喊出「全力搶救林霈涵」，向往來民眾懇請支持。林霈涵說，台中市長盧秀燕也錄製影片為她加油。除了羅廷瑋委員與羅媽媽，現場還有國光里里長廖胤凱、工學里里長王文明及多位一路相挺的地方人士，還有許多志工不畏清晨寒意，提早到場為林霈涵加油打氣。每一聲問候、每一次揮手、每一份熱情支持，都是林霈涵堅持走到最後的最大力量。林霈涵懇切呼籲，選戰已進入最後衝刺，在競爭激烈下，市長盧秀燕、立委羅廷瑋都錄製影片，為她加油打氣。越是關鍵時刻，越需要大家團結站出來。她多年來在地方的努力與付出，需要鄉親繼續給予支持，讓服務不間斷、建設不停歇。11月28日投票日，懇請東南區鄉親唯一支持4號林霈涵！