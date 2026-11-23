我是廣告 請繼續往下閱讀

有網友揭露昨日小水滴試圖將排雲山莊國旗換成洋流旗，引發熱議，對此民進黨台北市長候選人沈伯洋今（23）日呼籲支持者，本來放國旗的地方就讓它放國旗比較好，如果大家很喜歡洋流旗幟，活動時把它舉起來比較妥適。有小水滴試圖將排雲山莊國旗換成洋流旗，讓藍營群起痛批沈伯洋是否認同支持者行為。對此沈伯洋今日受訪時指出，「本來放國旗的地方就讓它放國旗比較好」。沈伯洋呼籲支持者，如果大家很喜歡洋流旗幟，不管是在身上或活動時把它舉起來，覺得這樣可能是比較妥適的做法。