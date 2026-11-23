有網友揭露昨日小水滴試圖將排雲山莊國旗換成洋流旗，引發熱議，對此民進黨台北市長候選人沈伯洋今（23）日呼籲支持者，本來放國旗的地方就讓它放國旗比較好，如果大家很喜歡洋流旗幟，活動時把它舉起來比較妥適。 我是廣告 請繼續往下閱讀 有小水滴試圖將排雲山莊國旗換成洋流旗，讓藍營群起痛批沈伯洋是否認同支持者行為。對此沈伯洋今日受訪時指出，「本來放國旗的地方就讓它放國旗比較好」。 沈伯洋呼籲支持者，如果大家很喜歡洋流旗幟，不管是在身上或活動時把它舉起來，覺得這樣可能是比較妥適的做法。 更多「六都市長選情」相關新聞。 相關新聞 柯文哲稱勝選「頭殼壞掉」 沈伯洋：他很多想法我也不贊同拜會宋楚瑜？沈伯洋坦言有困難 曝最後5天努力方向腰椎間盤突出又好了？四叉貓：蔣萬安車掃直角90度抱老婆 蔣萬安台北安可大舞台歇業 四叉貓驚呼只營業2天 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 沈伯洋小水滴排雲山莊國旗洋流旗