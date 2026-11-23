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台中市長候選人、立法委員何欣純今(23)日回到屯區，與屏東縣長周春米合體展開「台中第1大車掃」太平大里場。出發前，兩人互贈家鄉特產，並以「純米一定贏」互相打氣。何欣純表示，期待透過城市治理交流，將屏東的市政經驗帶進大台中。針對伴手禮的巧思，何欣純指出，今「有純有米」，因此特別準備曾獲世界獎牌的「霧峰初霧．純米吟釀」祝福彼此勝選，並致贈寵物活動限定版飄帶，以「Number旺」象徵屏東與台中共榮共好。周春米則回贈屏東「鵝樂」與繫著小米飄帶的「金松辣椒醬」。周春米表示，何欣純歷經三屆議員、四屆立委，在立法院是行動迅速的「拚命三娘」，不僅提出全齡政策也力挺中小微企業，因此特別帶來取台語諧音「呵咾（稱讚）」的鵝樂為她加油；此外，過去在立法院黨團開會時，何欣純常帶台中的「東泉辣椒醬」讓大家配早餐，今特地送上屏東的金松辣椒醬交流家鄉味。