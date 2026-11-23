韓籍啦啦隊女神邊荷律接下《新楓之谷》全新職業「誓約的支配者．蕾媞」形象大使，這回她不跳應援舞，改以黑長直髮、齊瀏海搭配暗黑系造型亮相。邊荷律直言《新楓之谷》對她來說並不陌生，大約七歲時幾乎每天都看著表哥玩，甚至在一旁吵著要加入，如今收到形象大使邀約，邊荷律最擔心自己玩得太投入而不睡覺，12 月 2 日新職業正式推出後，邊荷律也想親自體驗，甚至已經想好要怎麼替角色取名，笑說：「角色想用自己的名字邊荷律！應該不會有人用我的名字吧？」
邊荷律接下《新楓之谷》形象大使 絕美新造型曝光
邊荷律接下《新楓之谷》全新職業形象大使，其中「蕾媞」是將於 12 月 2 日推出的魔族魔法師，能運用專屬「支配」機制強化召喚獸。談到這項設定，邊荷律直接說：「我也是比起被指揮更喜歡自己支配一切的類型！」這句話也讓平時笑容甜美的她，和角色的強勢個性有了意外的共同點。除了擔任形象大使拍攝形象視覺，邊荷律本次也錄製了中、韓雙語語音，讓玩家能在遊戲網頁及專屬電話中聽見她的聲音。
值得一提的是，蕾媞的角色視覺走高冷路線，邊荷律表示自己本來就很愛笑，因此擺出冷酷表情讓她有點不習慣。而比起能否維持高冷，邊荷律更在意粉絲對新造型的反應，笑說不管怎麼努力耍帥，總有人說她可愛，忍不住強調：「其實我是真的很帥氣的！」
受邀擔任《新楓之谷》大使 邊荷律怕沉迷不睡覺
《新楓之谷》對邊荷律來說並不陌生，她回憶大約七歲時幾乎每天都在旁邊看表哥玩，甚至還會吵著要加入。當年印象最深的是遊戲裡蘑菇、小豬的角色。這次收到形象大使邀約，邊荷律笑說媽媽得知消息之後很高興，而她重新接觸遊戲後，發現現在的職業比記憶中多很多，角色造型也更華麗，忍不住直呼：「最擔心自己之後玩到太投入而不睡覺！」
邊荷律12/2揪玩《新楓之谷》 想取本名當ID
至於12月2日新職業正式推出後，邊荷律表示想親自體驗，甚至已經想好要怎麼替角色取名，她俏皮表示：「角色想用自己的名字邊荷律！應該不會有人用我的名字吧？！」玩家屆時可以體驗蕾媞透過支配機制強化召喚獸的戰鬥玩法。《新楓之谷》冬季更新還包含挑戰者伺服器 S4、新賽季 BOSS「梅琳」及泰里優惠券等福利，更新時程、內容及福利領取條件請以官方公告為準，更多詳情可見遊戲訊息官方網站。
我是廣告 請繼續往下閱讀
邊荷律接下《新楓之谷》全新職業形象大使，其中「蕾媞」是將於 12 月 2 日推出的魔族魔法師，能運用專屬「支配」機制強化召喚獸。談到這項設定，邊荷律直接說：「我也是比起被指揮更喜歡自己支配一切的類型！」這句話也讓平時笑容甜美的她，和角色的強勢個性有了意外的共同點。除了擔任形象大使拍攝形象視覺，邊荷律本次也錄製了中、韓雙語語音，讓玩家能在遊戲網頁及專屬電話中聽見她的聲音。
受邀擔任《新楓之谷》大使 邊荷律怕沉迷不睡覺
《新楓之谷》對邊荷律來說並不陌生，她回憶大約七歲時幾乎每天都在旁邊看表哥玩，甚至還會吵著要加入。當年印象最深的是遊戲裡蘑菇、小豬的角色。這次收到形象大使邀約，邊荷律笑說媽媽得知消息之後很高興，而她重新接觸遊戲後，發現現在的職業比記憶中多很多，角色造型也更華麗，忍不住直呼：「最擔心自己之後玩到太投入而不睡覺！」
邊荷律12/2揪玩《新楓之谷》 想取本名當ID
至於12月2日新職業正式推出後，邊荷律表示想親自體驗，甚至已經想好要怎麼替角色取名，她俏皮表示：「角色想用自己的名字邊荷律！應該不會有人用我的名字吧？！」玩家屆時可以體驗蕾媞透過支配機制強化召喚獸的戰鬥玩法。《新楓之谷》冬季更新還包含挑戰者伺服器 S4、新賽季 BOSS「梅琳」及泰里優惠券等福利，更新時程、內容及福利領取條件請以官方公告為準，更多詳情可見遊戲訊息官方網站。