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▲東豐快停工10多年的斷橋終於完成銜接，今天正式通車。（圖／台中市政府提供，2026.11.23）

選前10天破例邀貴賓致詞 藍綠同台互動溫馨

▲劉世芳盛讚盧秀燕「身為大家長面面俱到，確實是台中市之福。」（圖／台中市政府提供，2026.11.23）

預計2029全線通車 江啟臣自嘲：差點選不上

總經費近200億元的台中「東勢－豐原生活圈快速道路」（東豐快），東勢至石岡段今（23）日正式通車。儘管地方選舉投票在即，典禮現場卻嗅不到選戰火藥味；內政部長劉世芳致詞時感性指出，這條路規劃超過20年，山城鄉親殷殷期盼，直言「我覺得最大的掌聲應該謝謝盧市長」，並大讚市長盧秀燕致詞時不忘感謝鄉親相助，「這樣子的大家長可以說面面俱到，確實是台中市之福。」東豐快速道路延宕逾20年，總經費近200億元，過去因環評爭議與路線選擇及土地徵收分歧，中途停工甚至一度留下「斷橋」奇景。盧秀燕今日在通車典禮上表示，8年前她剛上任時，市府決心重啟計畫並組成推動小組，歷經約兩年時間重跑行政流程、重編預算與重辦環評，才讓工程得以順利動工。盧秀燕也揭露一段幕後秘辛，指2024年初前行政院長蘇貞昌卸任前夕，立法院副院長江啟臣當面建議他「好歹留下一點紀念品」，蘇貞昌隨即親自下鄉，當眾宣布由行政院補助一半經費，作為自己從政的「畢業禮物」，也創下地方重大建設極為罕見的「先開工、後補助」案例。盧秀燕在台上當面感謝江啟臣、劉世芳及多位在地民意代表的協助。她坦言，市府原本規定「選前10天內，各項活動貴賓都不上台講話」，但東豐快實在太特別、背後有太多故事，因此特別破例邀請江啟臣與劉世芳致詞，共同見證歷史時刻。劉世芳致詞時回憶，1999年921大地震後東豐快規劃之初，自己正好擔任台中縣副縣長，深知山城鄉親期盼一條安全回家的路。雖然歷經超過20年的等待與無數波折，但如今看到盧秀燕兌現承諾，她對此表達高度尊敬，更為東勢、石岡、豐原、新社及和平的山城朋友感到高興，能親自參與通車祈福備感榮幸。針對尚未完工的第一標（隧道標）與第二標（高架標），劉世芳指出，全線預計於2029年完工通車；在盧秀燕的嚴格督促下，整條道路的耐震強度高達七級，完全符合國家安全標準。她再度呼籲現場給盧秀燕最大的掌聲，並盛讚盧秀燕處處顧及基層與鄉親，「這樣子的台中市大家長，確實是台中市之福」。緊接著致詞的立法院副院長江啟臣則幽默自嘲，「這條路讓我差點選不上！」他強調，東豐快是台中快速道路網的最後一塊拼圖，承載著山城民眾多年的殷殷期盼，未來全線工程完工後，更將擁有全台中最長的隧道，為山城帶來更安全便捷的交通與繁榮。