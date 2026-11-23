台灣好市多（Costco）2026年黑色星期五（Black Friday）購物節優惠今（23）日起盛大登場，明（24）日Day 2特價商品清單出爐！官方公布的最新優惠涵蓋珠寶、家電、生活用品、兒童玩具、美妝保養及生鮮食品等品項，其中1克拉鑽石戒指最高現省1萬9000元；家電方面，BOSCH 60公分獨立式洗碗機折價7140元，ELECTROLUX洗碗機也有6000元優惠，另外美膳雅17公升氣炸烤箱現省2200元。《NOWNEWS今日新聞》整理好市多黑五Day 2優惠商品清單，提供民眾採購參考。
好市多黑五11/24Day2特價商品清單
珠寶飾品類 1克拉鑽戒現省1.9萬元
黑鑽會員：07:30 優先入場
金星 / 商業會員：08:30 開放入場
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珠寶飾品類 1克拉鑽戒現省1.9萬元
- 1.0克拉圓形鑽石戒指
規格：鉑金、VS2/I
商品編號：2078692
優惠：現省1萬9000元
- 0.6克拉圓形鑽石項鍊
規格：14K白K金、VS2/I
商品編號：2070172
優惠：現省7000元
- BOSCH 60公分獨立式洗碗機
型號：SMS4ITW00X
商品編號：154940
優惠：現省7140元
- ELECTROLUX 45公分獨立式洗碗機
型號：EFS3060VWB
商品編號：164606
優惠：現省6000元
- PANASONIC國際牌18公升變頻除濕機
型號：F-YV36QNS
商品編號：164153
優惠：現省1750元
- CUISINART美膳雅17公升氣炸烤箱
型號：CTOA-130PC3TW
商品編號：136546
優惠：現省2200元
- ORAL-B歐樂B iO GUMCARE微震科技充電式電動牙刷
規格：2刷柄、6刷頭
商品編號：161458
優惠：現省1170元
- BEURER博依雙人雙控床墊型電毯
型號：TS26XXL
尺寸：約140×150公分
商品編號：592906
優惠：現省610元
※商品實際款式及尺寸以賣場陳列為準。
- LAIFEN徠芬高速吹風機
型號：MINI
商品編號：163035
優惠：現省570元
- SIDIZ人體工學網布辦公椅
尺寸：約寬65×深67×高114.5公分
商品編號：158418
優惠：現省900元
※商品實際款式及尺寸以賣場陳列為準。
- ZOJIRUSHI象印不鏽鋼真空保冷保溫瓶
規格：單個容量約600毫升，2件入
商品編號：146824
優惠：現省400元
※商品實際顏色以賣場陳列為準。
- MCLAREN兒童電動卡丁車
商品編號：150989
優惠：現省2000元
- ASTON MARTIN F1兒童電動玩具車
商品編號：150557
優惠：現省1500元
- MAMYPOKO滿意寶寶三麗鷗輕巧褲
規格：L號186片、XL號162片
商品編號：L號160901、XL號160902
優惠：現省224元
- BIODERMA貝膚黛瑪舒敏潔膚液組合
規格：850毫升×3入、100毫升×2入
商品編號：236795
優惠：現省450元
- M2美度超能膠原新生組
規格：膠原飲50毫升×8包、新生飲50毫升×8包、水光飲35毫升×8包
商品編號：249523
優惠：現省400元
- L'OREAL巴黎萊雅金緻護髮精油組
規格：茉莉小蒼蘭100毫升×2入、金色款30毫升×1入
商品編號：1328989
優惠：現省180元
- 熟凍松葉蟹拼盤
規格：600公克
商品編號：415653／515653
優惠：現省500元
※商品實際內容以賣場實物為準。
- TRYALL分離豌豆植物蛋白芝麻奶風味
規格：2.5公斤
商品編號：155642
優惠：現省300元
黑鑽會員：07:30 優先入場
金星 / 商業會員：08:30 開放入場