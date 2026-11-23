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選戰進入最後黃金周，國民黨台中市長候選人、立法院副院長江啟臣今(23)日深入山城本命區拜票，上午11時在石岡區豐勢路與民眾黨新竹市長高虹安合體車隊掃街，展開跨縣市輔選。針對外界關注疑有支持者穿著印有其字樣背心前往民宅拍照引發討論一事，江啟臣受訪時也正面回應，強調經向警方了解並無違法情事，但內部仍在進一步釐清，並已特別提醒助選人員務必留意分寸，尊重市民感受。江啟臣今一早便展開密集行程，先從新社區農會果菜市場出發掃街，上午10時出席「東勢豐原生活圈快速道路」東勢石岡段通車典禮後，隨即在石岡與高虹安合體車掃，包括立委楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊及議員候選人張佳振等人皆到場陪同。沿途行經新社與石岡時，不少支持者手持國旗與3號競選旗幟在路旁及陽台揮手高喊「凍蒜」，也有店家燃放鞭炮迎接，江啟臣夫人也在途中送上喉糖向鄉親致意。高虹安表示，台中是她請假投入輔選後「外縣市車掃」的首站，結束後也將南下臺南、高雄應援。她指出，過去與江啟臣在立法院共事，江擔任副院長期間與在野黨的溝通協調能力有目共睹；加上市長盧秀燕先前多次赴新竹為她加油，此次特別前來力挺，期盼江啟臣能順利接棒盧秀燕的政績，實現「臺中旗艦城」願景。高虹安也強調，未來若能促成「台中製造業」與「新竹科技業」合作，將為臺灣拚出關鍵經濟動能。高虹安同時提及與臺中的淵源，透露過去擔任不分區立委時，第一個地方服務處就設在台中，對地方相當熟悉；稍早車掃時更遇到日前特地北上新竹參加她造勢活動的臺中支持者，今帶著旗幟現身相挺，讓她相當感動。江啟臣則感謝高虹安跨區站台，並指出高虹安過去在臺中經營許久、擁有不少支持者，相信這些群眾也會站出來力挺。他也提到自己的母親是新竹人，對新竹並不陌生，期盼兩人都能順利當選、連任，未來推動臺中與新竹在產業與城市治理上更緊密的合作。至於媒體聯訪追問支持者穿競選背心前往民眾家中拍照的爭議細節，江啟臣重申，感謝支持者在選戰最後階段熱情幫忙拉票、催票，但所有拜票人員務必留意界線與分寸，切勿造成民眾的困擾或誤會，強調尊重市民感受才是最重要的原則。