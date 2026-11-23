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卓榮泰：政府願意正向積極檢討國安基金規模

台股上週經歷劇烈動盪，台股上週大跌7千多點、跌幅達17.5%，創下1991年以來最大單週跌幅，行政院長卓榮泰今（23）日親自邀集產業代表會談，致詞時表示，當前規模加上政府資源，在穩定的能量上仍有餘裕，外界希望國安基金隨著股市規模放大有所調整，政府願意正面樂觀進行檢視，強調台灣經濟擁有良好體質與健全基本面，政府會提供產業與投資人最大支持，國際局勢總有平穩的一天，若能得到更多理解跟支持，就有更多力道，同心協力面對這次的衝擊跟挑戰。國際金融局勢動盪重挫台股，卓榮泰今日邀集產業代表進行座談，致詞時表示，社會各界都在關注國安基金是否應該隨股市規模放大有所調整，政府希望在國家財政整體結構下，讓社會充分了解，政府願意正向積極檢討國安基金規模，持續穩定金融體系，通過國際局勢考驗，政府有責任當產業的後盾，提供整理經濟產業發展最大的支持。卓榮泰補充，台灣經濟指標連續10個月亮紅燈，為1984年以來連紅最長的時段，綜合判斷分數41分，都是經濟樂觀正面的象徵。此外在出口方面，10月外銷訂單金額達1238億美元，創單月新高，預估11月也在千億以上；10月資本設備進口成長75.1%，半導體及電子零組件最明顯，顯示加速量產的衝力仍在，整個供應鏈呈現良好趨勢。最後卓榮泰重申，台灣經濟擁有良好體質與健全基本面，經濟指標持續樂觀，政府會提供給產業與投資人最大的支持力道，國家會繼續發揮強大的韌性，國際局勢總有平穩的一天，若能早一天得到更多理解跟支持，就有更多力道，同心協力面對這次的衝擊跟挑戰。