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永豐金控（2890）今（23）日公布2026年前三季營運成果，稅後淨利達368.58億元，年增79％，每股稅後盈餘（EPS）2.49元；累計淨收益達838.24億元，雙雙創下歷年同期新高。年化股東權益報酬率（ROE）達18.32％，高於全體金控平均的14％，公司表示排名金控第二，並已於11月16日完成225億元現金增資。永豐金表示，前三季三大淨收益全面成長，其中利息淨收益年增41％，主要受惠資金成本下降及放款規模擴大；手續費淨收益年增68％，由財富管理及證券經紀業務帶動；其他淨收益則受資本市場交易熱絡、自營及創投業務表現挹注，年增49％。在資本結構方面，永豐金已完成225億元現金增資，資金規畫分為三部分，其中125億元用於增資永豐金證券、75億元償還負債，另有25億元充實營運資金。公司表示，此次增資除支持證券業務發展，也有助降低金控財務槓桿，強化資本結構及未來成長動能。子公司方面，永豐金證券前三季稅後淨利達116.42億元，年增141％，年化ROE達34.43％，雙雙創下歷年新高。受惠台股市場交易熱絡，經紀手續費淨收益年增130％至107.27億元，承銷手續費也年增351％至12.94億元；加計資本利得後，整體淨收益達263.29億元，年增102％。永豐銀行前三季淨收益476.86億元，年增16.3％，稅後淨利189.87億元，年增17.7％，年化ROE為12.47％。其中，利息淨收益達309.82億元，年增24％，主要受惠外幣資金成本下降及外幣放款成長；手續費淨收益則達102.53億元，年增12.2％。銀行逾放比為0.35％，公司表示整體資產品質維持穩健。京城銀行前三季稅後淨利51.04億元，年增98％，主要受惠呆帳回收挹注；若排除處分京城國際租賃利益2.88億元，稅後淨利仍年增33％，年化ROE為10.7％。永豐金另表示，永豐銀行與京城銀行預計於2027年1月1日正式合併，後續整合效益及資本配置將是市場觀察重點。