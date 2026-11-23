中央氣象署預報員黃恩鴻表示，新一波鋒面明（24）日通過台灣，周三、周四（11月25日至11月26日）受華南雲雨區及東北季風影響，全台降雨機率提高，中部以北、東半部天氣轉濕涼，周五（11月27日）水氣減少、天氣短暫回穩。不過，周六投票日（11月28日）又有東北季風南下，台北、北海岸及東半部仍有降雨機率，提醒民眾外出投票留意天氣變化。
鋒面明天通過 桃園以北、宜蘭雨勢較持續
黃恩鴻指出，新一波鋒面將在明天通過台灣，中部以北、東半部及恆春有局部短暫雨，特別是桃園以北、宜蘭、中部山區降雨較持續；周三、周四搭配華南雲雨區水氣移入、東北季風增強，全台都有降雨機率，中北部以短暫雨勢為主，南台灣降雨則較局部。
周五天氣短暫回穩 周六投票日北部仍有雨
周五東北季風減弱、水氣減少，剩下東半部、恆春及北部山區有局部短暫雨，周六投票日至下周一，馬上又有另一波東北季風影響，但水氣不多，周六北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，大台北、北部山區有零星降雨，周日、下周一都是晴到多雲，僅東半部有零星降雨，體感偏乾冷。
氣溫方面，黃恩鴻提及，明後兩天，中部以北、東半部高溫下降至20度左右，早晚低溫約15至16度，局部空曠地區更低，南台灣降溫則不明顯，周四氣溫會逐漸回升，周五恢復和今天類似的溫暖舒適天氣。周六白天高溫，北部、宜花23至25度，中南部、台東26至29度，早晚低溫各地17至20度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃恩鴻指出，新一波鋒面將在明天通過台灣，中部以北、東半部及恆春有局部短暫雨，特別是桃園以北、宜蘭、中部山區降雨較持續；周三、周四搭配華南雲雨區水氣移入、東北季風增強，全台都有降雨機率，中北部以短暫雨勢為主，南台灣降雨則較局部。
周五東北季風減弱、水氣減少，剩下東半部、恆春及北部山區有局部短暫雨，周六投票日至下周一，馬上又有另一波東北季風影響，但水氣不多，周六北海岸、東半部、恆春有局部短暫雨，大台北、北部山區有零星降雨，周日、下周一都是晴到多雲，僅東半部有零星降雨，體感偏乾冷。
氣溫方面，黃恩鴻提及，明後兩天，中部以北、東半部高溫下降至20度左右，早晚低溫約15至16度，局部空曠地區更低，南台灣降溫則不明顯，周四氣溫會逐漸回升，周五恢復和今天類似的溫暖舒適天氣。周六白天高溫，北部、宜花23至25度，中南部、台東26至29度，早晚低溫各地17至20度。