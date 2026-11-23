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失業率為26年同月新低 11、12月可望更低

銀髮族勞參率攀升 不願工作長者也同步增加

主計總處今（23）日公布就業失業率統計，10月失業率為3.35%，為2001年以來，近26年同月新低；勞參率59.63%則是近37年來的同月新高，若按照台灣過去趨勢分析，隨著市場持續消化畢業生，愈接近年底失業率將會持續下探。據統計，10 月勞動力參與率為 59.63%，較上月上升 0.04 個百分點；10 月失業率為 3.35%，較上月下降 0.01 個百分點。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，10月失業率3.35%是從2001年以來、也就是長達26年的同月新低；勞參率則從1990年以來，近37年來的同月最高。對於失業率已經連2個月下滑，是否代表畢業季所帶來的季節性效應已經完全結束？他解釋，畢業生是陸陸續續找到工作，因此可能後續還會再減少，但是按照趨勢，11月、12月的失業率應會持續走跌。面對整體市場行情，譚文玲說，目前就業人數、勞參率都在提升，而失業人數、失業率也均在減少，而攸關到勞動力低度運用的「4週失業人數」也在下滑，因此認為就業市場還是相當穩定。然而，10月「工時不足就業者」、「潛在勞動力」卻是比9月增加，她解釋有可能是統計抽樣誤差，若拉長到時間來看，10月相關數據仍是低於去年同期，認為還是相對穩定。而在勞參率持續提升，譚文玲解釋是因為政府持續推動婦女及中高齡人數投入職場，按統計，10月女性為52.56%，較去年同期增加0.27個百分點；65歲勞參率也來到11.07%，較去年同期增加0.76個百分點。但與此同時，據「非勞動力按未參與勞動原因」，因高齡、身心障礙無法參與勞動市場的人數還是再持續攀升，今年10月以來到340.8萬人，比去年同期增加近20萬人。她表示，因為台灣高齡化速度快，即便政府推動鼓勵高齡者就業政策，但母數成長太高，導致無論是願意參與跟不願意者都同步增長，再加上體力上限制及經濟環境可能較優，因此也會影響工作意願。