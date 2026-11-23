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▲形象大使邊荷律以「蕾媞」造型驚豔亮相，瞬間成為鎂光燈焦點。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》「泰里優惠券」開放領取，序號為「TERRYTOGETHER」。（圖／遊戲橘子提供）

▲《新楓之谷》最新改版時程。（圖／遊戲橘子提供）

▲特技演員施展高超空中綢吊技藝，重現遊戲中梅琳從天而降的靈動姿態。（圖／遊戲橘子提供）

▲原廠NEXON與營運團隊共同未來開發藍圖。（圖／遊戲橘子提供）

▲玩家們拿小怪物娃娃投向舞台、聯手討伐「殘暴炎魔」 。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》首度攜手《新楓之谷：經典版》舉辦年度盛事「2026 楓潮派對」，不僅公開《新楓之谷》多項改版福利，也精心結合音樂、特技與魔術，將遊戲特色搬上舞台，更驚喜宣布由人氣啦啦隊女神「邊荷律」擔任全新職業「蕾媞」形象大使；《新楓之谷：經典版》亦同步揭曉BOSS「殘暴炎魔」等冬季改版內容與大型懷舊互動區，帶領新舊冒險者重溫最熱血的感動。《新楓之谷》全新職業「誓約的支配者．蕾媞」登場，能以專屬「支配」機制強化召喚獸，帶來高破壞力的打擊體驗；為詮釋新職業魅力，化身「蕾媞」的形象大使「邊荷律」也驚喜現身與玩家互動，讓現場氣氛沸騰！此外，「挑戰者伺服器S4」與新賽季BOSS「梅琳」同步降臨；官方更祭出「泰里優惠券」，豪送「靈魂武器6等級強化券」、「泰里的精選髮型/整形券」與「HEXA上升技能核心30級強化券」等獎勵，引發玩家熱烈迴響。為完美展現版本魅力，現場打造沉浸式視聽饗宴！活動由小提琴空靈獨奏揭開序幕，結合守衛舞者互動，生動詮釋「蕾媞」與召喚獸；特技演員登高展現唯美空中綢吊，並由魔術師施展卡牌懸浮與猜牌互動，呼應魔法師「梅琳」的神秘魅力。另一位BOSS「貝蘿娜」則由震撼聲樂與樂團交鋒，搭配台下武器互動與即時聲光特效，營造身歷其境的「魔王討伐戰」，將派對氣氛推向最高潮。延續派對熱潮，今夏引爆懷舊風潮的《新楓之谷：經典版》同步預告首波冬季重大改版「薪火」，傳奇BOSS「殘暴炎魔」將於12月正式甦醒，引來全場歡呼！現場不僅曝光經典「大型遠征隊」系統，也將開放高階冒險版圖、等級上限突破及冬季專屬節慶福利。此外，泰里好康更從本服一路延伸至經典版——只要在遊戲內與泰里NPC對話，便能輕鬆獲得首次送出的「炎魔之手武器」與「暴風成長祕藥 （Lv.70）」，雙版本福利一次拿滿！這份懷舊感動也延伸至線下！會場規劃大型「經典版專屬互動區」，將二十年回憶搬進現實。展區推出多項超人氣闖關設施，包含考驗默契的「101組隊跳箱」與橫跨巨型熔岩球池的「殘暴炎魔平衡感獨木橋」，吸引大批玩家排隊挑戰換獎品。一旁更設有三米高的「冰原雪域」與「時光長廊」，讓玩家重溫純粹的冒險樂趣。此外，舞台更上演熱血沸騰的大型多人活動「擊敗殘暴炎魔」，重現當年組隊打王的感動與熱鬧盛況！