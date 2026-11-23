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蘋果2027年首波5款新品！iPhone 18最快2月登場

▲蘋果2027年新品陣容傳將全面擴大，涵蓋iPhone、iPad、MacBook及智慧穿戴裝置，其中iPhone 18系列可能改在春季發表，打破過去集中9月推出新機的慣例。（圖／翻攝蘋果官網）

iPhone 20週年大改版！6款手機排隊登場

智慧眼鏡、相機版AirPods也來了

蘋果2027年傳聞中的18款新品包括：

傳聞蘋果2027年將接連推出多款重量級新品，根據外媒《MacRumors》指出，預計至少推出18款新產品，涵蓋iPhone、iPad、MacBook、Apple Watch、AirPods，以及全新智慧眼鏡。其中最受矚目的是iPhone將打破過去集中在9月發表的慣例，改採春季、秋季兩波推出，明年適逢iPhone問世20週年，傳出蘋果將推出外型大改版的iPhone 20 Pro系列，最新消息更指出，明年2月至3月就有5款新品準備登場。根據彭博社記者Mark Gurman指出，蘋果準備在2027年2月至3月推出首波新品，主要鎖定入門與主流市場，預計包括iPhone 18、iPhone 18e、入門款iPad、MacBook Neo 2及MacBook Air M6，共5款產品。其中，iPhone 18與iPhone 18e預計搭載A20晶片、9GB記憶體，並改善電池續航表現。入門款iPad則有望升級A19晶片，首度支援Apple Intelligence，並導入Wi-Fi 7等連線功能。筆電方面，MacBook Neo 2傳將改用A19 Pro晶片，記憶體提升至12GB，也可能新增機身顏色，MacBook Air則預計升級M6晶片，進一步強化運算效能。此外，蘋果上半年還有第二波新品，預計包括iPhone Air 2、iPad Air與iPad Pro，最快可能在3月底至4月陸續亮相。其中iPhone Air 2傳將新增超廣角鏡頭，改善現有機型僅有單顆後置鏡頭的限制，iPad Air則有望首次搭載OLED螢幕。如果說春季新品主打入門與實用，2027年秋季則可能迎來蘋果最具話題性的iPhone。2007年第一代iPhone問世，2027年正好迎接20週年。外媒指出，蘋果可能跳過iPhone 19命名，直接推出iPhone 20 Pro、iPhone 20 Pro Max，以全新外型迎接重要里程碑。iPhone 20 Pro系列傳聞將搭載A21 Pro晶片，採用四周邊角都帶有弧度的玻璃設計，進一步縮窄螢幕邊框，讓正面視覺更接近全螢幕。2026年才推出的摺疊手機iPhone Duo，明年也有望迎來第二代iPhone Duo 2。市場消息指出，蘋果已測試在新機導入Face ID，但能否趕上2027年量產仍有變數。除了iPhone之外，蘋果2027年也準備擴大AI穿戴裝置布局。其中最值得關注的是首款Apple智慧眼鏡，據傳將內建相機、麥克風和揚聲器，並整合Siri AI與視覺智慧功能，讓使用者透過語音詢問眼前看到的物品、接收通知或進行通話。外媒指出，蘋果可能選在2027年6月WWDC全球開發者大會首次展示智慧眼鏡，並於同年稍晚上市。AirPods Pro也傳出將加入相機感測元件，但並非讓耳機直接拍照，而是協助AI理解周遭環境。另外還有新款Apple Watch Series 13、Ultra 5，以及搭載9吋螢幕、可透過機械手臂旋轉的智慧家庭裝置HomeView Max。◾iPhone共6款：iPhone 18e、iPhone 18、iPhone Air 2、iPhone 20 Pro、iPhone 20 Pro Max、iPhone Duo 2。◾iPad共3款：入門款iPad、OLED iPad Air、新款iPad Pro。◾Mac共4款：MacBook Neo 2、MacBook Air M6、兩款不同定位的MacBook Pro。◾Apple Watch共2款：Apple Watch Series 13、Apple Watch Ultra 5。◾其他新品共3款：相機版AirPods Pro、Apple智慧眼鏡、HomeView Max。