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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署為因應僱用安定措施計畫延長辦理至116年4月30日，而僱用安定措施也可與減班休息勞工再充電計畫合併申領，每月最高補助1萬6300元。(圖／勞動部雲嘉南分署提供)

雲嘉南分署今(23)日表示，為協助受國際經貿情勢影響而實施減班休息的勞工，勞動部於今(115)年11月20日公告延長「僱用安定措施」機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業，和化學材料及肥料製造業，將辦理期間延至明(116)年4月30日，凡符合資格者可依規定申請薪資差額補貼，以減輕減班休息期間對生計的衝擊，共同守護勞工的權益。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長柯秀燕表示，勞動部公告實施的僱用安定措施計畫，原先針對製造業9大行業辦理至今年10月31日，但因考量持續受影響產業狀況，乃於11月20日公告3大行業延長辦理至116年4月30日，包括原於公告範圍中的機械設備製造業和其他運輸工具及其零件製造業。柯秀燕說，此次也將化學材料及肥料製造業新增為適用行業，符合資格的勞工將可申請減班休息前3個月平均月投保薪資與減班後實際協議薪資的差額之7成補貼，並於實施減班休息滿30日之次日起90日內提出申請。柯秀燕指出，若非前述3大行業之受減班休息影響之勞工，勞動部亦推動減班休息勞工再充電計畫，鼓勵勞工利用減班期間參加職業訓練，充實專業技能，由企業自行辦訓或勞工自行擇選空檔參訓，115年度補助訓練津貼每小時196元、每月最高補助1萬6300元，且可與僱用安定之薪資補貼合併請領，申請補助總額合計不得高於減班休息前後之薪資差額，以減緩勞工因停工所造成的生計壓力。柯秀燕並指出，由於明(116)年1月1日起，最低工資預計調整為每月3萬900元、每小時205元，所以「僱用安定措施」及「減班休息勞工再充電計畫」補貼計算，均涉及當年度最低工資標準，致勞工如於跨年度期間實施減班休息，應留意不同年度的計算標準，以確保自身權益，至於相關問題可就近到住家附近的就業服務據點洽詢。