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佐佐木朗希是311重災戶 才與大船渡市結下緣分

回饋家鄉舉辦少棒比賽 佐佐木朗希感性發言

邀請大谷翔平翻譯隨行 全英語播報先發名單

希望能透過棒球，帶給孩子們懷抱夢想的契機，並創造一個讓他們覺得『我也想挑戰看看』的機會。

洛杉磯道奇佐佐木朗希今（23）日現身親自在家鄉東北岩手縣大船渡市主辦的少棒「第一屆朗希系列賽」，他還邀請大谷翔平翻譯艾爾頓（Will Ireton）同行，全英語播報先發名單，讓小球員宛如圓夢大聯盟舞台。佐佐木朗希曾是日本311地震重災戶，原本在陸前高田市的家被沖毀後，他便搬到大船渡市居住直到高中畢業，跟家鄉連結很深，開賽前致詞他也感性地說，「希望大家能一起支持，讓這座城市，今後也能始終充滿孩子們的歡笑與活力。」2011年3月11日，是311東日本大地震，佐佐木朗希當時年僅9歲，當時地震引發的海嘯，沖毀他在岩手縣陸前高田市的家，並奪走父親與祖父母的生命。佐佐木朗希一度與家人搬到組合屋居住，後來才在親戚幫忙下，搬到岩手縣大船渡市生活直到高中畢業，棒球成為他當時最大的慰藉與寄託。大船渡市也成為伴隨佐佐木朗希一路成長的家鄉，國中畢業後他甚至婉拒花卷東高校、大阪桐蔭等傳統棒球名校邀約，堅決留在大船渡高校，希望與隊友一起打進甲子園，後來他也身披這件戰袍投出163公里球速震驚全日本，並在2019年正式展開職業生涯。如今佐佐木朗希已經是大聯盟道奇球員，休賽季他回到家鄉大船渡市，展開少棒球關懷活動，不僅捐錢、更舉辦賽事「第一屆朗希系列賽」，帶動當地棒球風氣發展。決賽前，佐佐木朗希也親自到休息室後方，向小球員們講解進場方式，叮嚀道：「等一下會像WBC世界棒球經典賽那樣登場，音樂響起後，要一個接一個走出去。」，另外他在致詞時也感性地跟看台上的父母、球迷說話，「希望大家能一起支持，讓這座城市，今後也能始終充滿孩子們的歡笑與活力。」比賽正式開始前，現場比照國際賽事規格逐一唱名，讓球員在場上列隊，此外佐佐木朗希也邀請道奇翻譯艾爾頓，以全英語播報先發名單並擔任開球嘉賓，根據日媒《體育報知》報導，現場特別搭建媲美大聯盟規格的豪華舞台，排場相當豪華。比賽期間，大會也讓每位小球員都能挑選自己的專屬登場曲，不少孩子也選擇佐佐木朗希本人登場曲《Bailalo Rocky》，或是佐佐木最喜愛的日本歌手「愛繆」的歌，展現對偶像的崇拜。談及舉辦這項賽事的初衷，佐佐木朗希表示：「」透過這場充滿溫度與大聯盟規格的盛會，佐佐木成功在家鄉孩子心中種下棒球夢想的種子。