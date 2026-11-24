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《GTA 6》自動駕駛怎麼開？設定導航就能讓AI接手開車

▲《GTA 6》的自動駕駛系統，能讓玩家欣賞沿途風景，也能更專注於劇情。（圖／《GTA 6》）

AI駕駛仍有缺點 追逐戰、複雜路況不適用

《GTA 6》上市後，遊戲內各種細節與便利功能持續引發玩家討論，其中一項意外受到好評的設計，就是「自動駕駛」功能，玩家只要設定好地圖目的地，就能讓傑森或露西亞自行開車、開船前往，不必一路操作方向盤，讓不少玩家直呼根本是德政，不只能欣賞沿途風景，也能更專注於劇情，甚至讓玩家休息時也能推進遊戲進度。《GTA 6》本次打造出比《GTA 5》規模還要大2倍以上的地圖，從繁華街道、郊區、公路到濕地，都有大量細節等待玩家探索，不過，地圖越大也代表移動時間越長，長途開車有時反而成為負擔，自動駕駛正好解決這項問題，玩家設定導航後，只要長按「下鍵」並開啟電影模式，就能接著長按PS5的「○」鍵，或Xbox的「B」鍵啟動自動駕駛，讓AI接手駕駛，沿著指定路線前進。這項功能不只能省去操作時間，搭配電影鏡頭模式也能切換不同拍攝角度，從車外、車側等視角欣賞城市景觀，也能觀察車內角色互動，過去玩家開車時必須專注路況，容易錯過沿途NPC與環境細節，如今能把注意力放在遊戲世界，也讓單純的移動過程多了幾分電影感。相較於遊戲內的計程車服務與叫車平台 RydeMe，自動駕駛最大的優勢還有不必額外花錢，玩家也能繼續搭乘自己的車輛。只是自動駕駛不會直接跳過路程，依舊需要等待角色抵達目的地。當然，自動駕駛並非萬能，AI仍可能受到複雜路況、道路障礙影響，無法保證每次都能順利抵達目的地，也不適合警察追逐、任務逃亡等需要即時反應的情境。整體來說，這項功能並不是要取代玩家的駕駛樂趣，而是讓玩家能依照需求切換操作方式，想飆車時自己掌控方向盤，想欣賞風景時就交給AI，也難怪被玩家大讚是貼心德政。