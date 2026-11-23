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▲董運昌分享正在炒泡菜年糕的照片，向柾國致敬與致謝。（圖／董運昌臉書）

國際韓團BTS日前來高雄舉行3場《ARIRANG》演唱會，成員田柾國21日在IG上傳一段Vlog，內容為親自紀錄的港都景點和粉絲群象，背景音樂還特別選用本土音樂大師、「吉他詩人」董運昌的作品〈碧海藍天〉，讓該曲發表24年後登上音源排行榜冠軍，對此，董運昌本人也發文向柾國致謝。田柾國分享的影片中，可見高雄的街景、住家、巷弄、腳踏車、輕軌，以及知名景點老江紅茶牛奶、碗容奶奶家、駁二和旗津海邊，還有一群向鏡頭打招呼的阿米（粉絲暱稱）們，全片以復古色調呈現，充滿著「高雄感性」的詩意氛圍。該短片並選用台灣吉他演奏家董運昌的作品〈碧海藍天〉作為背景音樂，田柾國在配文寫下「在高雄的空閒時間」。隨著該支影片發布2天全球突破500萬人按讚、累計約4560萬瀏覽次數，湧入超過12萬則留言，不僅高雄美景傳遍全世界，董運昌2002年發行的演奏專輯《第33個街角轉彎》中的〈碧海藍天〉一曲也翻紅，該張專輯近日登上台灣iTunes熱門專輯榜第一名。而董運昌本人也在私人臉書發文回應，他上傳一張正在製作辣炒年糕的照片，寫下：「今天中午自己炒了韓式泡菜年糕，剛好向BTS田柾國致敬與致謝！」網友紛紛湧入朝聖，「原來柾國也是您的知音人」、「老師的琴聲全網暴動，身為阿米跟您敬禮」、「老師的音樂幫影片加了很多分」、「董老師，你也防彈了」、「董老師的音樂可以讓全世、 不同國家的人都可以聽見！」