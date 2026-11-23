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下班傳LINE小心了！勞動部新規「非緊急不得打擾」

▲勞動部工作規則範本中，明訂「本公司於員工工作時間以外，如有緊急之公務需要，與員工聯繫，有關聯繫方式、聯繫時間等事宜，應事先與員工協商約定」。（圖／翻攝勞動部工作規則參考手冊）

雇主未來若遇到工作緊急事務，不能只單方面聯繫員工待命，雙方應在事前取得共識，聯繫部分則涵蓋LINE、電話及E-mail等，避免通訊軟體成為延長工時的工具。

主管下班不能傳LINE了？勞動部解釋「非強制」、離線權尚未入法

▲勞動部官員坦言直接將「離線權」入法，可能過於倉促，因此現階段仍鼓勵勞資雙方溝通協商。（資料照片，圖／記者陳明中攝）

下班傳LINE算加班嗎？下班傳LINE算職場霸凌嗎？

▲下班傳LINE算不算加班？仍需視勞工是否提供實際勞務而定，若勞工在雇主指揮監督下提供勞務，或被要求等待提供勞務的時間，資方就需計算工時核發加班費。（圖／取自Unsplash）

下班後主管突然傳LINE交辦工作，員工到底需不需要回覆？根據勞動部2026年11月版修訂《工作規則參考手冊》，新增規範明訂雇主使用LINE、電話及E-mail，在非上班時間若有緊急公務需求，不能單方面聯繫員工要求待命，需與員工溝通協商，為台灣勞工「離線權」立下基礎，但此規定並非全面禁止雇主傳訊，旨在避免通訊軟體成為延長工時工具，也避免員工為處理非緊急事務被干擾生活。根據勞動部2026年11月版《工作規則參考手冊》，在工作規則範本第22條中新增第22條之1，針對工作時間以外與員工聯繫之約定進行規範，明訂「本公司於員工工作時間以外，如有緊急之公務需要，與員工聯繫，有關聯繫方式、聯繫時間等事宜，應事先與員工協商約定」，聯繫部分涵蓋LINE、電話及E-mail聯繫等。換句話說，根據勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，增訂該條文目的在於，希望減少雇主在下班後通知隔天工作等非緊急聯繫事務，避免干擾員工在下班時間休息。不過提醒民眾，這不代表勞動部全面禁止主管在非上班時間傳送訊息，也不代表員工一旦收到工作通知就能直接檢舉，根據《勞基法》第70條，僱用30人以上的企業須訂定工作規則，但不需完全採用勞動部範本，至於員工下班回覆工作算不算加班？仍需視勞工是否提供實際勞務而定，。如果雇主未依法給付加班費，將依《勞動基準法》第24條及第79條規定，可處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並可公布事業單位名稱與負責人姓名。另外因應《職業安全衛生法》職場霸凌防治新制在7月上路，民眾也好奇「只要下班傳LINE就算職場霸凌？」但勞動部解釋，職場霸凌認定有5項要件，包括是否在執行職務、是否發生於事業單位人員間、是否欠缺業務上的必要性及合理性、是否具有持續性，以及是否造成勞工身心健康危害等，